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Минфин Беларуси предложил катарскому инвестиционному агентству приобрести государственные еврооблигации

14 декабря 2016 05:14
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Новости Беларуси. Поддерживает восточный вектор Минфин Беларуси. Катарскому инвестиционному агентству предложили приобрести государственные еврооблигации. В 2017 году наша страна рассчитывает выпустить ценные бумаги на сумму 800 миллионов долларов.

Средства планируется потратить на новые совместные проекты либо на модернизацию уже существующих производств. Катализатором двухсторонних отношений может стать создание белорусско-катарского инвестиционного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Катар

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