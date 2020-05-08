Новости экономики за 08.05.2020

Новости Беларуси. На какой срок Беларусь разместила государственные облигации в России, сколько выплатили нашим ветеранам в качестве единовременной материальной помощи по случаю юбилея Победы и какую максимальную ставку можно открыть рублевый вклад? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. БЕЛАРУСЬ ЗАВЕРШИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСОБЛИГАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ Министерство финансов успешно завершило размещение государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ценные бумаги на сумму почти 350 миллионов белорусских рублей реализованы в полном объеме.

Книга заявок была сформирована еще на прошлой неделе. Тогда же сообщалось, что несмотря на неопределенность, царящую на финансовых рынках, выпуск привлек широкий интерес со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных и брокерских компаний, а также от частных лиц. Такой спрос позволил увеличить срочность заимствований с трех до пяти лет, а ставку купона установить на уровне 8,5 % годовых, что является минимальным значением для Беларуси на российском фондовом рынке. Читайте также: Более 19 тысяч фронтовиков получили матпомощь к 9 Мая ЕАЭС смягчает ограничения на экспорт медицинских товаров и средств индивидуальной защиты БАНКИ ПРОДОЛЖАЮТ МАССОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ Банки в последнее время развернули настоящую борьбу за рублевых вкладчиков. Продолжается массовое повышение ставок.