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Новости экономики за 08.05.2020

08 мая 2020 15:07
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Новости Беларуси. На какой срок Беларусь разместила государственные облигации в России, сколько выплатили нашим ветеранам в качестве единовременной материальной помощи по случаю юбилея Победы и какую максимальную ставку можно открыть рублевый вклад?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

БЕЛАРУСЬ ЗАВЕРШИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСОБЛИГАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Министерство финансов успешно завершило размещение государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ценные бумаги на сумму почти 350 миллионов белорусских рублей реализованы в полном объеме.

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Книга заявок была сформирована еще на прошлой неделе. Тогда же сообщалось, что несмотря на неопределенность, царящую на финансовых рынках, выпуск привлек широкий интерес со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных и брокерских компаний, а также от частных лиц.

Такой спрос позволил увеличить срочность заимствований с трех до пяти лет, а ставку купона установить на уровне 8,5 % годовых, что является минимальным значением для Беларуси на российском фондовом рынке.

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БАНКИ ПРОДОЛЖАЮТ МАССОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ

Банки в последнее время развернули настоящую борьбу за рублевых вкладчиков. Продолжается массовое повышение ставок.

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Сейчас проценты по краткосрочным (на 2-3 месяца) вкладам в большинстве случаев превышают наблюдавшиеся еще совсем недавно ставки по долгосрочным. За последний месяц прибавка по некоторым продуктам достигла 2 % и более. Кроме того, на уходящей неделе обновлен максимум. Один из банков предлагает депозит под 13,75 % годовых.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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