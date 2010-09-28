Минэкономики: объем ВВП на душу населения за пять лет планируется увеличить практически в два раза

Оркомитет по подготовке и проведению четвертого Всебелорусского народного собрания представил на рассмотрение проект основных положений Программы социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку.

Как сообщил министр экономики Николай Снопков, объем ВВП на душу населения планируется увеличить в республике за пять лет практически в два раза.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Был сделан акцент на повышение реальных располагаемых денежных доходов населения, в том числе — реальной заработной платы, как важного стимула для высокопроизводительного труда. В пенсионном обеспечении сделан акцент на увеличение и стабильность пенсионных выплат, с учетом социальных стандартов и зависимости размера пенсии от личного участиях в финансировании пенсионной системы.