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Минэкономики: объем ВВП на душу населения за пять лет планируется увеличить практически в два раза

28 сентября 2010 15:04
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Оркомитет по подготовке и проведению четвертого Всебелорусского народного собрания представил на рассмотрение проект основных положений Программы социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку.

Как сообщил министр экономики Николай Снопков, объем ВВП на душу населения планируется увеличить в республике за пять лет практически в два раза.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:
Был сделан акцент на повышение реальных располагаемых денежных доходов населения, в том числе — реальной заработной платы, как важного стимула для высокопроизводительного труда. В пенсионном обеспечении сделан акцент на увеличение и стабильность пенсионных выплат, с учетом социальных стандартов и зависимости размера пенсии от личного участиях в финансировании пенсионной системы.

# Экономика

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