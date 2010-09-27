«Белшина» открывает ещё один торговый дом в Бразилии

На предприятии закупили новый сборочный комплекс. Были разработаны эксклюзивные шины, которые рассчитаны на эксплуатацию в жарком климате. Новый импульс белорусско-бразильское сотрудничество получило после официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в марте 2010 года в Бразилию.

Для такого гиганта отечественной промышленности, как «Белшина», рынок Бразилии не открытие дня сегодняшнего. Ведь шины с отметкой «Сделано в Беларуси» поставляются в Латинскую Америку уже шесть лет.

За это время с нашими партнёрами за океаном «Белшина» смогла наладить крепкие торговые отношения. Страну, где высоко развита горно-металлургическая промышленность, сельское хозяйство, автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, вполне устроили цена, качество, и ассортимент белорусской продукции. Для бразильцев даже были разработаны эксклюзивные шины в тропическом исполнении, которые рассчитаны на эксплуатацию в жарком климате.

Андрей Кармазин, заместитель начальника управления экспорта ОАО «Белшина»:

Бразилия для «Белшины» интересна своими географическими размерами, населением в 193 млн. человек. Большая часть это аграрии и сельское хозяйство. Поэтому большой рынок по поставкам шин для сельхоз техники. Большие объёмы крупногабаритных шин для карьерной техники.

Бразилия – перспективная страна. Надеемся, что сумма оборота достигнет 20 млн. по поставкам шин в этот регион.

Склады предприятия пустые, хоть производственный процесс здесь не останавливается. «Белшина» работает только на заказ и по 100% предоплате. А спрос, как известно, рождает предложение. Торговые дома предприятия продуктивно работают в России, Украине, Казахстане, Литве, ЮАР, Гане и Сингапуре. В ближайшее время они откроются в Нигерии и Египте.

С появлением же торгового дома в Бразилии у предприятия появится немаловажное преимущество: можно будет напрямую работать с бразильскими партнёрами, без посредников. На «Белшине» уверены, что теперь морской караван через Атлантический океан станет ещё выгоднее.

Валерий Комиссаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Бобруйск, Могилёвская область