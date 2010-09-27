С ноября в Беларуси минимальная заработная плата увеличится на 54,7%

Соответствующий указ подписал глава государства.

В документе предусмотрено установить на ноябрь-декабрь 2010 года минимальную заработную плату в размере 400 тысяч белорусских рублей, часовую минимальную заработную плату в размере 2 тысяч 360 рублей.

Стало известно, что тарифная ставка первого разряда с первого ноября повысится до 118 тысяч рублей. Соответствующее решение содержит постановление Совета министров. До этого ее размер не превышал 90 тысяч рублей. Нововведение коснётся оплаты труда работников бюджетных организаций. С ростом тарифной ставки на 31% возрастет и их заработная плата.