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С ноября в Беларуси минимальная заработная плата увеличится на 54,7%

27 сентября 2010 17:54
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Соответствующий указ подписал глава государства.

В документе предусмотрено установить на ноябрь-декабрь 2010 года минимальную заработную плату в размере 400 тысяч белорусских рублей, часовую минимальную заработную плату в размере 2 тысяч 360 рублей.

Стало известно, что тарифная ставка первого разряда с первого ноября повысится до 118 тысяч рублей. Соответствующее решение содержит  постановление Совета министров. До этого ее размер не превышал 90 тысяч рублей. Нововведение коснётся оплаты труда работников бюджетных организаций. С ростом тарифной ставки на 31% возрастет и их заработная плата.

# Экономика

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