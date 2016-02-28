Михаил Русый – о субтропиках на юге Беларуси и о том, как вычислить безграмотного управленца

Новости Беларуси. Обещанный большой разговор с вице-премьером Михаилом Русым. Его ведущий программы «Неделя» на СТВ встретил в кулуарах Министерства сельского хозяйства, где подводили итоги прошлого года. И, конечно, не упустили возможность расспросить и про субтропики под Гомелем, и про весьма любопытный эксперимент – как вычислить безграмотного управленца?

Мне недавно пришлось беседовать с пилотом пассажирского самолета. Вот я его задал вопрос: а чем отличается Беларусь с высоты десять тысяч метров от других стран. Знаете, что он мне ответил? Вот эта самая мозаика, которую видят люди из окна самолета, у нас, оказывается, вот эти вот пазлы у нас больше, чем у других. Больше, чем у соседей. Это лоскутное одеяло крупнее что ли. Это у нас поля больше, чем у других соседей?



Михаил Русый, заместитель премьера-министра Республики Беларусь:

Может быть. Дело в том, что по традиции сложилось: система колхозов, совхозов, большой объем земли, крупные товарные фермы, применение современных технологий, энергонасыщенной техники. Поэтому эти квадратики или линии прохождения посевного агрегата, они четко подчеркивают стиль страны. Считайте, технологии, это технологии, которые соответствуют, будем говорить, мировым стандартам.



Это лоскутное одеяло у нас самое красивое получается.

Михаил Русый:

Самое красивое еще по цвету. Потому что многопрофильность культур – это и зерновые культуры, рапс (особенно, когда четыреста тысяч гектаров зацветает в желтый цвет), это и кукуруза. И это немаленькие поля, они четко отпечатываются. И это позволило стране серьезно продвинуться.

Если спуститься с небес на землю, все-таки проблемы в отрасли есть. Проблемы серьезны. Нельзя их отрицать. И, на мой взгляд, самая серьезная проблема – это, пожалуй, качество управления.



Михаил Русый:

Условия для всех одинаковы. У одного все получается, у другого не получается. Поэтому у одного структура себестоимости выстроена так, что обеспечивает прибыльную работу. У другого смотришь – одни затраты. То, что торговать, аналогично, подтягиваем довольно серьезно. Отошли от того, что «я произвел, а кто-то должен забрать». Надо думать, «что буду производить, куда его продам, по какой цене, надолго ли я буду стоять на этих рынках».

Тут, мне кажется, нужно вырастить совершенно новое поколение управленцев. Большинство ведь руководителей хозяйств или чиновников АПК среднего или более высокого звена они элементарно не знают английский язык. А ведь сейчас, чтобы крутиться, извините, это одно из главных условий.



Михаил Русый:

Есть такое. Мы стоим на рынке одном, мягко говоря. Основная масса – более 80 процентов продукции – реализуется на рынке Российской Федерации и, будем говорить, стран СНГ. Да, этот рынок для нас на сегодняшний день премиальный, чем другие.



Но яйца в одной корзине нельзя хранить.



Михаил Русый:

Да. Поэтому поставлена задача: хотя бы тот прирост продукции, с которым мы прирастаем, мы должны выйти на рынки третьих государств. Поэтому вот уже более тридцати рынков освоены. Сертифицировали 15 предприятий на китайский рынок от молочной продукции. На рынок Индонезии.



Сейчас очень много новостей из Дубая приходит.

Михаил Русый:

Вот сейчас в Арабские Эмираты. Поэтому 31 страна. Да, трудно там работать, но мы должны толкаться и довольно активно толкаться на этих рынках.

Аналогии как нефтяная биржа есть. Там же все суетятся, кричат. А у нас готовы так продавать молоко?



Михаил Русый:

В принципе один из элементов, может, отрицательного в том, что на рынке со своей продукцией мы выходим с большим количеством продавцов. И это менеджеру с той стороны позволяет сбить цену, поэтому идет такой подход: например, первый холдинг создан, они работают постоянно на рынках, они отрабатывают, у них цена реализации, у них контракты есть на год вперед. Вот так надо и работать. Поэтому подтягиваются и другие области.



И там точно знают английский язык.



Михаил Русый:

Я не буду говорить о том, что провели мы несколько таких экспериментов на предмет того, что звонок идет на английском языке. Не всегда есть ответ приема, чтобы пригласить специалиста, который побеседовал бы с тем, кто хочет купить.

Вы прямо такой эксперимент проводили? Вы лично звонили?

Михаил Русый:

Конечно.

Так а что в ответ? Прямо трубку кладут?



Михаил Русый:

Кладут трубку. Но это отдельный разбор по данным предприятиям. Поэтому готовится целый ряд кадров, неплохих, неплохо мы работаем с биржей.



Нового поколения.



Михаил Русый:

Нового поколения. Биржа для нас, наша биржа белорусская товарная – это, будем говорить, разгонный механизм. По бирже мы видим, какой спрос, на брендовых наших товарах. Самое главное – выходить с брендами. Там, где есть бренд, бренд всегда имеет процентов десять цены плюс.

Вы знаете, мне кажется, в хорошем смысле агрессивности нам не хватает. Это, конечно, вопрос в плоскости нашего менталитета. Такая, знаете, «памяркоўнасць» белорусская. Но все равно, чтобы продавать, нужен такой внутренний посыл.

Михаил Русый:

В торговле должен быть агрессивный дипломат, если вот так двумя словами сказать. Знать дипломатично, но агрессивно, иначе выжить очень трудно. И расширять все-таки ассортимент. В принципе сейчас технологическое переоснащение, по-другому пошло управление. Любая модернизация должна проходить под тот товар, который ближайшие пять лет будет истребован на внешних рынках. А не просто, что все взяли, и «я буду делать российский сыр», и потом сойдемся все вместе с этим российским сыром на одном рынке. И тогда демпинги и конкуренция уже внутри.



Или еще хуже – на складе сойдемся.



Михаил Русый:

На складе мы не должны быть.



Михаил Иванович, а как так получается, что французская, немецкая и даже польская корова дает в два раза больше молока, чем белорусская? А почему?



Михаил Русый:

Технологии. Диктат технологии. Наша корова, вот смотрите, у нас целый перечень хозяйств, которые имеют по две-три тысячи коров с удоем точно таким, как и в лучших хозяйствах Западной Европы. Там диктат технологий. А мы и сегодня об этом говорили.



Вы говорите о тех фермах, которые прошли модернизацию, где коров доят под музыку Шопена? Или не обязательно?



Михаил Русый:

Не обязательно. Но в принципе четыре тысячи семьсот литров от коровы надоили на этих фермах. Тогда же, если бы вся страна работала вот на таком ресурсе, то мы дополнительно около миллиона тонн молока еще бы имели. Вот он лежит ресурс прямой.



Причем ресурс валютный.



Михаил Русый:

Валютный. У нас все валютное.



Что касается российского рынка. Я слышал мнение, что в ближайшие четыре-пять лет Россия намерена минимизировать импортные товары, импортные продукты на своем рынке. Это как-то скажется на нас? Мы должны уже искать обходные пути?



Михаил Русый:

В принципе, первое: никогда не надо сдавать те рынки, на которых стоишь. Потому что их потом повторно завоевать очень трудно.

Вы прямо как на войне, на фронте.



Михаил Русый:

Да, так и должно быть. Это фронт. Это борьба за место.



Ваши коллеги из силового блока любят оперировать такими словами «новые вызовы времени». Оказывается, и вас есть новые вызовы времени. Говорят, за последние четверть века на юге Беларуси – Гомельской, Брестской областях – установился субтропический климат. Вы намерены реагировать на эти вызовы времени?



Михаил Русый:

Вот этот регион от Гомеля до Бреста, это уже зона Киева. То есть на сто пятьдесят километров юг подвинулся сюда. Поэтому и переориентировались, что выращивать. И видите как: спаржевая фасоль пошла, и лук, мы уже обеспечили себя полностью.



Чего раньше никогда не было.



Михаил Русый:

Пытаются там, будем говорить, и арбуз, и прочее другое. Сладкую кукурузу мы свою выращиваем. На вызовы времени природные – да, реагируем. Но самое главное – вызовы экономические.