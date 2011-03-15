Михаил Мясникович: Я убежден, что Беларусь и Россия способны выйти на логичные принципы интеграции в газовом и нефтяном комплексе

Михаил Мясникович заявил, что фактически дан старт строительству белорусской АЭС и развитию энергетического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны вышли на подписание знаковых соглашений в энергетической сфере.

При этом, есть перспективы подключения к этим договоренностям Казахстана. Эта страна может присоединиться к единому рынку электроэнергии Беларуси и России.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Решение вопросов финансирования строительства атомной станции обеспечит практическое укрепление белорусской энергосистемы и расширяет технологическую основу для единого рынка электроэнергии Беларуси и России. Есть хорошая перспектива подключения к нему Казахстана.

Я убежден, что Беларусь и Россия способны выйти на логичные принципы интеграции в газовом и нефтяном комплексах.

Владимир Путин, Председатель Правительства Российской Федерации:

Что касается роста товарооборота, то, хотел бы сказать, что, как обычно, вы здесь нам объегорили. Российский экспорт увеличился на 8%, а белорусский импорт в Россию аж на 46 с лишним.

Владимир Путин также отметил, что Беларусь и Россия наметили в инвестиционной сфере ряд хороших проектов. Один из них предполагает объединение активов крупнейших производителей автомобильной техники – МАЗа и КамАЗа. Создание такого альянса повысит конкурентоспособность и белорусских, и российских предприятий.

В эти минуты в Национальной библиотеке продолжается заседание Совета Министров Союзного государства, где обсуждаются вопросы интеграции двух стран и выполнения союзных программ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По итогам планируется подписание сразу четырех международных договоров. Это белорусско-российские соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС, параллельной работы энергосистем двух стран, сотрудничества в освоении космического пространства, а также социального обеспечения.

В Минске 15 марта также пройдет заседание Межгоссовета ЕврАзЭС. Это Высший орган Таможенного союза. В нем примут участие главы правительств Беларуси, Казахстана и России.