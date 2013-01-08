Новости Минской области. В апреле в Солигорске презентуют первую партию комплексных гранулированных удобрений. Предприятие возводит на промышленной площадке Третье рудоуправление «Беларуськалия».

Премьер-министр страны Михаил Мясникович ознакомился с ходом строительных работ на объекте. Новая конкурентоспособная продукция будет востребованная на мировом рынке. Проект предусматривает применение новых технологий в отрасли производства химических удобрений. Состав их будет варьироваться и разрабатываться под каждую индивидуальную сельскохозяйственную культуру. К слову, завод возводят по поручению Президента страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы приняли сегодня важное решение, чтобы в июне этого года, 2013 года, выйти на строительство еще трех таких заводов. С тем, чтобы в конце 2014 года ввести мощности в эксплуатацию. Три завода по 240 тысяч тонн. Таким образом, у нас в стране будет производиться сложных комбинированных удобрений порядка 1 миллиона тонн в год. Почему – потому что это более высокие цены и это новые рынки, которые нужно осваивать.