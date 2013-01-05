В апреле 2013 в Солигорске откроют производство по выпуску гранулированных азотно-фосфорно-калийных удобрений

Новости Беларуси. В апреле в Солигорске должны запустить производство по выпуску комплексных азотно-фосфорно-калийных удобрений, но уже гранулированных. Это будет новая, востребованная на мировом рынке, конкурентоспособная продукция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие возводят на промышленной площадке третьего рудоуправления Беларуськалия. Проект предусматривает применение новых технологий в области производства химических удобрений. Состав продукции будет варьироваться и разрабатываться под каждую отдельную сельхозкультуру. К слову, завод возводят по поручению главы государства. Он станет первым из четырех подобного рода.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы приняли сегодня важное решение, что в июне этого года — 2013 года — выйти на строительство еще трех таких заводов с тем, чтобы к концу 2014 года ввести мощности в эксплуатацию — три завода по 240 тысяч тонн. Таким образом у нас в стране будет производится сложных комбинированных удобрений порядка 1 млн тонн в год. Потому что это более высокие цены и это новые рынки, которые надо нам осваивать.