В Брестской области построили ГЭС, контролировать которую можно смс-сообщениями

Новости Беларуси. В Брестской области запустили новую мини-гидроэлектростанцию. Это уже четвертая ГЭС, которую возвели на Днепро-Бугском водном пути. Её мощность в сутки — 5 тысяч киловатт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На достигнутом в Брестской области останавливаться не собираются. Ведь данный источник получения легко возобновляемой энергии - наименее затратный, к тому же не наносит вред окружающей среде.

Аркадий Богуш, начальник гидроузла «Новосады»:

На табло показывается, на какую мощность она работает. Сколько киловатт выдаёт в час. В случае неполадок автоматически производится остановка работы агрегата. Также может дистанционно управляться, через компьютер.

Чтобы управлять такой мини-гидроэлектростанцией необходимо минимум человеческого труда. Австрийская разработка успешно прижилась на белорусской земле. Стоит недёшево — почти 8 миллиардов рублей, но, по словам специалистов, окупится уже через 5 лет. Контролируется работа ГЭС дистанционно.

Аркадий Богуш, начальник гидроузла «Новосады»:

Работа мини-ГЭС контролируется путём получения смс с сотового телефона. Находясь в любом месте, я могу набрать одну из ГЭС и получить сообщение на телефон о работе ГЭС за последние 8 часов и за последние трое суток. Несмотря на удалённость от места.

Примечательно, что в Жабинковском районе таких источников получения электроэнергии уже два. Мини-ГЭС «Новосады» в области - четвёртая.

Иван Линко, главный энергетик Республиканского унитарного предприятия «Днепро-Бугский водный путь»:

Ещё планируем построить таких 3, чтоб добиться суммарной мощности около 3 Мватт, что позволит иметь экономический эффект. Следующая гидроэлектростанция мощностью 1,2 Мегаватта будет построена в Столинском районе на гидроузле №12 «Стахово», которая сможет обеспечивать энергией почти половину Столинского района.

Мини-гидроэлектростанция имеет немало плюсов. Ведь для получения энергии используется возобновляемый источник, химическая формула которого - H2O. Потоком воды турбины приводятся в действие, а вырабатываемый ток поступает в трансформаторную подстанцию. И уже оттуда — в общую энергосеть. Причём, такой способ получения энергии абсолютно безвреден для окружающей среды.

Программа развития гидроэнергетики в Беларуси работает с 2007. Особенно актуальна для регионов с крупными водными артериями. На Брестичне это - Днепро-бугский водный путь. Пока объёмы электроэнергии, получаемые от воды, небольшие. Но это направление считают перспективным.

Александр Ковалевич, начальник отдела энергетики и топлива Брестского облисполкома:

На использование местных топливно-энергетических ресурсов мы затрачиваем свою валюту. Тем самым экономя иностранную валюту, не используя импортные энергоресурсы. В Год бережливости мы заинтересованы в экономии топливно-энергетических ресурсов. При этом, мы ищем всевозможные варианты. В том числе один из которых — энергия воды, при помощи которой мы получим электроэнергию. Вода у нас есть, и мы этим воспользуемся.

Специалисты уверены: чем больше возможностей получать электрическую и тепловую энергии в стране, тем больше шансов обеспечить энергетическую безопасность. А у "синеокой" водоёмов хватает. Нужно лишь направить ее потоки в нужное русло.