Михаил Мясникович: Планируем межправительственное соглашение, которое касается строительства атомной станции

Подготовка к союзному Совмину завершается. Заседание запланировано на 15 марта в Минске.

Эксперты рассмотрят около 40 вопросов. Среди них — финансовый кризис и его последствия, увеличение товарооборота и потока товаров, итоги торгово-экономического сотрудничества, выполнение экономических договоров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович встретился с госсекретарем Союзного государства Павлом Бородиным.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Кроме плановой повестки дня, у нас есть еще целый пакет документов, который мы планируем приурочить к этому мероприятию. Это, в первую очередь, межправительственное соглашение, которое касается строительства атомной станции, вопросов, связанных с использованием космоса в мирных целях, и даже по исследованиям в Антарктиде.

Кроме того, сегодня в Москве эксперты таможенной тройки обсудят ход формирования Единого экономического пространства. Делегацию Беларуси возглавил заместитель премьер-министра Сергей Румас. Стороны рассмотрят проекты соглашения о транспортном контроле на внешней границе Таможенного союза, о международной перевозке грузов. Речь пойдет и о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам.