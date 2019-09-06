Михаил Гуцериев о строительстве Нежинского ГОК: «Самое лучшее, что в мире есть, в этой шахте будет применено»

Новости Беларуси. Минус 327 метров под землей – такой отметки достигли механизированные комплексы Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минус 327 метров под землей – такой отметки достигли механизированные комплексы Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его строительство идет по плану. Завершено создание бульдозерного отвала, автотранспортной инфраструктуры, реконструирована железнодорожная станция Уречье. На 95 % проложен и газопровод. Впереди – переговоры об увеличении поставок газа на производство. В ноябре будет сдан первый жилой дом для рабочих. Из общей суммы инвестиций (это 2 миллиарда долларов) освоено более 600 миллионов.
Михаил Гуцериев, председатель совета директоров компании «Славкалий»:
Самое лучшее, что в мире есть, в этой шахте будет применено, в этом комбинате мы применять будем. Все. Но вы увидите сами, начиная от офиса. Чтобы понять, что это такое, что мы делаем, надо достроить. Даже сейчас вырисовывается, это видно, что это совершенно другое. Другой подход, другие технологии, все другое. XXI век.
Нежинский горно-обогатительный комбинат станет вторым в Беларуси предприятием по добыче калийной руды. Его мощности позволят производить 2 миллиона тонн удобрений в год. Таким образом Беларусь займет одно из лидирующих мест в мире в этом направлении.