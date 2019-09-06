Михаил Гуцериев о строительстве Нежинского ГОК: «Самое лучшее, что в мире есть, в этой шахте будет применено»

Его строительство идет по плану. Завершено создание бульдозерного отвала, автотранспортной инфраструктуры, реконструирована железнодорожная станция Уречье. На 95 % проложен и газопровод. Впереди – переговоры об увеличении поставок газа на производство. В ноябре будет сдан первый жилой дом для рабочих. Из общей суммы инвестиций (это 2 миллиарда долларов) освоено более 600 миллионов.

Михаил Гуцериев, председатель совета директоров компании «Славкалий»:

Самое лучшее, что в мире есть, в этой шахте будет применено, в этом комбинате мы применять будем. Все. Но вы увидите сами, начиная от офиса. Чтобы понять, что это такое, что мы делаем, надо достроить. Даже сейчас вырисовывается, это видно, что это совершенно другое. Другой подход, другие технологии, все другое. XXI век.