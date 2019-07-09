Александр Лукашенко: Нам очень важно, чтобы мы «склеили» отношения Белорусской калийной компании и «Славкалия»

Предприятие станет вторым в Беларуси по добыче калийной руды и производству удобрений. Общая стоимость проекта – более 2 миллиардов долларов. Предусмотрено строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, электростанции, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры, а также создание не менее 1500 новых рабочих мест. Александр Лукашенко также поблагодарил Михаила Гуцериева за его благотворительную деятельность в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за храм, это уникальный случай. Для вас это не уникальный – для нас, когда мусульманин строит православных храм для людей. Конечно, слишком размахнулись в том селе, где вы построили. Но, тем не менее, спасибо. Красивый, достойный будет храм. Спасибо за школу, которую вы построили. Спасибо за то, что согласились поддержать спорт – это тоже благотворительное направление в деятельности вашей.

Но самое главное, я хотел бы сегодня услышать от вас о том, как идет строительство основного нашего проекта, комбината по добыче калийных солей, калийных удобрений на Нежинском месторождении. Какие вы видите сейчас уже перспективы добычи и реализации (главное – реализации) этой продукции?

Нам очень важно, чтобы мы «склеили» отношения Белорусской калийной компании и «Славкалия», чтобы на рынок вы выходили согласовано. После того, как мы введем нежинский комбинат, ваш «Славкалий», и после того, как мы введем на Припяти (мы построили и открыли уже предприятие), мы практически займем первое место по добыче калийных удобрений в мире. То есть уже в какой-то степени у нас будет возможность диктовать условия по реализации. Хотелось бы уже сейчас начинать в этом направлении работать, как когда-то мы с вами договаривались. То есть меня интересует этот проект, как он реализуется.