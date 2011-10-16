Михадюк: Литва сегодня некорректно использует фактор ядерной безопасности

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь.

Наши ближайшие соседи весьма активно следят за планами по строительству белорусской АЭС. Но с другой стороны, в нескольких километрах от нашей границы будет возведена Висагинская АЭС. Вы задавали аналогичные вопросы Литве?

Михаил Михадюк: Я бы хотел ответить, что Литва сегодня некорректно использует фактор ядерной безопасности по отношению и к нашей станции, и нашим планам по строительству, и к Калининградской области. Потому что наш проект и аналогичный в Калининграде относится к поколению 3+ — это самый современный проект, который сегодня есть в мире. Здесь, наверное, всё-таки больше проблема в другом: возможности реализации аналогичного коммерческого проекта в Литве — с точки зрения большого количества электроэнергии в одной регионе.

Никому же не хочется иметь сильного конкурента у себя за забором.

Михаил Михадюк: Недавно один из украинских институтов сделал экспертизу и показал, как станция работает в штатной ситуации, так и при аварии. Никаких серьёзных проблем не может быть для литовской стороны.