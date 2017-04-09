7 причин считать компромиссы между Беларусью и Россией выгодными

Новости Беларуси. Итоги переговоров Президентов Беларуси и России. Еще раз обратимся к словам Александра Лукашенко – это был некий компромисс, но компромисс для нас очень выгодный. А потому сложно усомниться в полезности этих переговоров (это уж обратимся к некоторым чиновникам и журналистам с их инсинуациями). Ну а сейчас порассуждаем, что же остается в сухом остатке для Беларуси и белорусов. И попытаемся все эти выгоды разложить буквально по полочкам.

Итак, наиважнейший вопрос – цена на газ. От нее пляшет многое. Например, конкурентность белорусских товаров. Ведь если один производитель покупает «голубое топливо», допустим, за условный рубль, а другой за него платит уже три, то какая здесь конкуренция?

А ведь еще в документах Евразийского экономического союза говорится о принципе равнодоходности. Кстати, к 2019 году мы должны выйти на единый рынок электроэнергии. А к 2025 – уже на единый рынок нефти и газа. При этом Беларусь и Россия живут еще и в Союзном государстве. А потому равные условия для наших предприятий обусловлены политически. Суть договоренностей в Санкт-Петербурге такова: цена на «голубое топливо» для Беларуси будет уменьшаться. Да, в 2017 году по заключенному ранее контракту мы будем платить около 130 долларов за 1000 кубометров. Однако потом – новый контракт. И, соответственно, новая цена.

Российское «черное золото», которое в 2017 году поставят на белорусские НПЗ в полном объеме, компенсирует наши затраты на «голубое топливо» пока еще действует контракт на газ со старыми ценами. Загрузив свои заводы, мы сможем продавать нефть на экспорт.

А вот нефтепошлины останутся в нашем кармане (раньше они шли России). И сумма здесь немалая, а значит и выгода ощутима. Не лишним будет подчеркнуть, что белорусская нефтехимия – одна из самых высокотехнологичных в регионе. А по качеству моторного топлива мы и вовсе лидеры в СНГ.

Еще один бонус. Наша Республика выиграет на поставках бензина, точнее, их отмены. В свое время российская сторона настояла, чтобы белорусские нефтепереработчики поставляли на ее рынок ежегодно обязательные объемы топлива.

Например, в 2016 Беларусь должна была поставить 1 миллион тонн бензина. В коммерческом смысле это тяжелое бремя для наших нефтепереаботчиков. На этом терялось около 150 миллионов долларов в год. Президенты договорились отменить эти обязательные поставки, а значит, эта сумма остается в Беларуси.

В Санкт-Петербурге Беларусь и Россия договорились и о финансовой подушке на ближайшее время. Постоянно откладывалось выделение нашей Республике третьего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

Цена вопроса – 300 миллионов долларов. С фондом подписана кредитная программа на 2 миллиардов долларов, это семь траншей. Два Беларусь уже получила, а третий должен был прийти на счет еще осенью. Однако этого не произошло. Теперь есть гарантии, что Фонд ускорит процесс выдачи денег. Кроме того, Россия подождет и рефинансирует долг, который надо было выплатить в 2017 году. Преимущество очевидно – это позволяет уменьшить Беларуси расходы на выплату кредита.

Для 23 крупных белорусских пищевых предприятий, возможно, уже в апреле, снова откроется российский рынок. Значит, появится и дополнительный источник дохода. А для предприятий это – зарплаты и возможность их повысить. И, вероятно, новые рабочие места. Словом, рост во всех его социально-экономических проявлениях. Для бюджета – дополнительная валютная выручка.

Важный момент – имидж продуктов с пометкой «сделано в Беларуси». Жаль, глава Россельхознадзора, господин Данкверт, отказался к нам ехать. А ведь наша колбаса вовсе не кусается. И, уверен, именно это скажут российские контролеры, когда вернутся с наших предприятий.

Президенты Беларуси и России провели переговоры по космическому сотрудничеству. В частности, шла речь о производстве на базе белорусских предприятий

летательного аппарата с высокой разрешительной способностью – всего полметра, точнее, 57 сантиметров. И россияне крайне заинтересованы. А это уже показатель доверия, причем в сфере, где требуется просто молекулярная точность и космическое качество.

Разумеется, президенты не обошли вниманием военно-техническое сотрудничество. Вообще, эта сфера – образец взаимодействия в Союзном государстве, здесь интеграция идет впереди других направлений. Лидеры говорили об этом в Санкт-Петербурге и, очевидно, разговор этот будет продолжен в Бишкеке.