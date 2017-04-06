Новости экономики за 06.04.2017

Новости Беларуси. В Беларуси на лечение одного пациента в год выделяется около 400 рублей. Это предусмотрено государственным социальным стандартом в области здравоохранения и профильные ведомства должны его придерживаться. В зависимости от региона эта цифра немного меняется. Выше всего она в столице. Это связано с тем, что здесь сосредоточены центры, которые выполняют высокотехнологическую помощь, включая трансплантологию. ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ

В целом, белорусы стали более трепетно относиться к своему здоровью. 87% заботятся о своем здоровье, а 48% ведут здоровый образ жизни или хотя бы стараются придерживаться его основных принципов. Традиционно женщины более внимательны к себе, чем мужчины, регулярно посещают узких специалистов и профильных врачей.

Елена Богдан, начальник Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

У нас есть государственные стандарты в области здравоохранения. Одним из таких государственных социальных стандартов является бюджетная обеспеченность на одного жителя Республики Беларусь затрат на систему здравоохранения.

В зависимости от того, какой это регион, она колеблется где-то от 380 до 400 рублей. Должна сказать, что по итогам 2016 года этот социальный стандарт всеми выполнен. БЕЛОРУССКИЕ ЗДРАВНИЦЫ

Путевки на лето в белорусские здравницы практически распроданы. Воспользовавшись безвизовым въездом, туристы покупают туры выходного дня в наших здравницах, в основном расположенных в Минском районе, Гродненской и Брестской областях. Сегодня забронировано и выкуплено на летние месяцы до 85% путевок в санатории. Стоимость одного дня в стандартном двухместном номере на летний период не превысит 55 рублей. С начала 2017 года сумма была несколько меньше – 46 рублей. Количество закупленных для пенсионеров путевок в этом году увеличено до 22 тысяч. СЕЗОН РАССАДЫ

Сезон рассады открыт. Дачники приобретают для парников семена перцев, помидоров, баклажанов. Пик продаж торговцы ожидают со дня на день. Уже сегодня огородники запасаются семенами моркови, огурцов, редиски и лука. На семена помидоров, капусты, сладкого перца сейчас наибольший спрос в магазинах и ларьках.