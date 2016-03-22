Международные эксперты: Беларусь в течение года может завершить подготовительный процесс по вступлению в ВТО

Новости Беларуси. Беларусь уже в течение года может завершить подготовительный процесс по вступлению во Всемирную торговую организацию, считают международные эксперты. 22 марта в Минске представители Министерства иностранных дел и Международного торгового центра обсудили детали дальнейших действий Беларуси в рамках вступления в ВТО.

Сейчас основной акцент нужно сделать на повышение эффективности работы отраслевых государственных органов и организаций по диверсификации рынков сбыта. Большая роль в этом процессе отводиться бизнесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Северин, программный офицер ПРООН в Беларуси:

Мне кажется, есть достаточно большая заинтересованность со стороны Республики Беларусь, и процесс получил очередной виток активизации. Поэтому, может быть, в ближайший год, может, быстрее уже будет ясно, что происходит. И останется дело только за технической реализацией.