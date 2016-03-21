Экспорт IT-услуг Парка высоких технологий за 2015 год вырос на 20%

Новости Беларуси. Экспорт IT-услуг белорусского Парка высоких технологий за прошлый год вырос на 20%. Цифра составила более 700 миллионов долларов.

Программное обеспечение, разработанное в Беларуси, поставлялось в 61 страну мира. Среди них новые: ЮАР, Португалия, Хорватия, Сербия, Узбекистан и Кыргызстан. Половина экспорта приходится на Европу, большая часть – в США.

Между тем, Парк полностью обеспечивает потребность отечественных предприятий в высоких технологиях. Выручка компаний-резидентов ПВТ на внутреннем рынке за прошлый год составила триллион рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

В связи с нашим ростом у нас есть большой жедлание диверсифицировать рынки. И стали мы сегодня уже активно присутствовать и в Японии, и в Корее, где существует центр разработки крупных корейских и японских компаний на базе Парка высоких технологий. Работают с финансовым сегментом Сингапура, Малайзии.