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Экспорт IT-услуг Парка высоких технологий за 2015 год вырос на 20%

21 марта 2016 18:35
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Новости Беларуси. Экспорт IT-услуг белорусского Парка высоких технологий за прошлый год вырос на 20%. Цифра составила более 700 миллионов долларов.

Программное обеспечение, разработанное в Беларуси, поставлялось в 61 страну мира. Среди них новые: ЮАР, Португалия, Хорватия, Сербия, Узбекистан и Кыргызстан. Половина экспорта приходится на Европу, большая часть – в США.

Между тем, Парк полностью обеспечивает потребность отечественных предприятий в высоких технологиях. Выручка компаний-резидентов ПВТ на внутреннем рынке за прошлый год составила триллион рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:
В связи с нашим ростом у  нас есть большой жедлание диверсифицировать рынки. И стали мы сегодня уже активно присутствовать и в Японии, и в Корее, где существует центр разработки крупных корейских и японских компаний на базе Парка высоких технологий. Работают с финансовым сегментом Сингапура, Малайзии.

# Экономика # Валерий Цепкало # Парк высоких технологий в Минске

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