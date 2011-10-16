Критический импорт: целый список «упущенных возможностей» и упущенных валютных средств

Критический импорт – это те товары, которые страна не производит, но без них не может обойтись. Основная статья для Беларуси – энергоресурсы. От них до одного из ближайших преследователей в списке – решетки-гриль – настоящая ценовая пропасть. Дальше ещё более мелкие товары.

Шурупы, гайки, саморезы – китайский набор для евроремонта в Беларуси. И что уж говорить о ценах, если обычный шуруп к нам едет за тысячи километров. Товар, который строить и жить помогает на наших прилавках далеко не весь наш. Нормальный ассортимент, как говорят продавцы «мелкого железа», поддерживается за счет поставок из России. Сегодня вопросов нет только к гвоздям, при условии, что на дворе не разгар строительного сезона. Летом владельцы таких торговых точек едут в шоп-туры по России. И покупают там белорусские гвозди.

Делают в России и свой продукт. Точнее, заказывают в Китае и продают под своей маркой. Причем, неплохого качества. Наши продавцы предлагают почувствовать разницу. Претензии, в основном сыпятся в адрес белорусских саморезов.

Алексей Борозна, индивидуальный предприниматель:

Они хорошие, но если взять допустим сто саморезов речицкого производства, можно отвертку не вставить в пять из них.

Свое слово в копилку дефектов подбросил за соседним прилавком Дмитрий. Оказывается, с прокрутами работает и стратегия маркетинга поставщиков белорусских шурупов. От отечественного продукта покупателя разворачивает нестандартная фасовка.

Дмитрий, продавец:

Люди привыкли брать по 500, по 1000, ровное количество. А там 1350! Зачем им деньги переплачивать, когда ему тысяча нужна?

Итог мониторинга столичного стройрынка показал, что половина мелких деталей, исключая гвозди – сделаны в Китае, чего-то и вовсе нет. Вопросы к производителю, который у нас есть – возникли сами собой. Речицкий метизный завод скоро отметит свой вековой юбилей. Так неужели продавать свои шурупы у себя в стране сто лет не надо?

Алексей Борозна, индивидуальный предприниматель:

Они 80% на экспорт дают. Естественно, 20% на внутренний рынок не хватает

Загвоздка оказалась в других деталях. Розничная торговля для гиганта производящего 11 тысяч тонн метизов в месяц направление не приоритетное. Хотя потребности белорусского рынка завод может покрыть за пять дней работы. Главная задача — экспорт, и крупными партиями. А до своего покупателя надо еще достучаться через оптовиков.

Адам Вашков, директор метизного завода:

Никогда во Франции ты, производитель, не продашь магазину напрямую свою продукцию. Ты только продашь среднему опту. Так складывается рынок. А у нас принято думать, что вот прямо в сельпо сам завод повезет продукт.

Сам завод может отвезти в Италию, Германию, Австрию, Францию. В ту же Россию, откуда, как мы уже знаем, мелкие торговцы на протяжении последних пяти лет везут гвозди назад, на минский рынок. Но, по словам директора, речицкий метизный уже готов дать бой китайским саморезам.

Адам Вашков, директор метизного завода:

Мы должны договариваться и находить общие подходы. Они хотят, чтобы мы им поставили некоторые изделия, сделали специальную упаковку, и чтобы цена была ниже нашей себестоимости. Но мы же не можем уложиться в эту цену!

Прямую торговлю в розницу в нормальном количестве предприятие все же собирается наладить. Упаковочные линии закупили и установили. Метизы завод сам расфасует для отечественной торговли. Пока же весь ассортимент круглый год в наличии только на сайте, или в фирменном магазине завода.

Оксана Курило, заведующая магазином:

У нас ниже цена, чем в городе, ну и вообще, одни и те же клиенты. Месячный товарооборот по метизной продукции составляет 140 миллионов рублей.

В то же время в наших магазинах миллионы платят и за десятки видов другого мелкого импорта. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно просто зайти в торговый центр и внимательно посмотреть на полки. Увидеть яркий пример можно практически в любом отделе.

Шарики для настольного тенниса, дверные звонки, спорттовары, мыльные пузыри — Минторг составил целый список «упущенных возможностей», а значит и упущенных валютных средств. Ведь все это покупается не за белорусские рубли. И вопросы в основном не к самому факту наличия, а к количеству и ассортименту. Ведь даже рукоятку обычной ложки можно сделать цветной. Чтобы можно было выбрать в тон кухне.

Зато телевизоры, тракторы, компьютеры, холодильники – это мы можем. Опять же оправдывая статус государства — сборочного цеха. В то же время, проигрываем в мелочах. Ведь устройство микроволновки куда сложнее, чем ложки или лопаты, зато ассортимент получше.

Павел Коньяков, продавец:

Продаются тактовые, механические и мембранные, всех объёмов, разнообразного ассортимента, разных цветов. Печи довольно высокого качества, потребителя они удовлетворяют.

Минский конвеер в день производит не меньше тысячи печей. А за два года предприятие отвоевало у всемирно известных брендов треть рынка страны.

Ольга Кузьмицкая, начальник управления маркетинга группы компаний:

В будущем году мы планируем выпустить 335 тысяч печей. В том числе, и на рынок РБ, и на рынок ближайших стран. В частности, это Россия, Украина и Казахстан.

Из ближнего зарубежья техника уходит и еще дальше. К примеру, в армяно-белорусский торговый дом в Ереване. Все, что здесь продается – сделано в Беларуси, полно постоянных клиентов. Гулкан каждый год гостит в Витебске. Раньше вез из Беларуси продукты и товары за сотни километров. Сегодня – проделал путь в сто метров. Как раз, за микроволновкой.

Гулкан Гулканян, житель Еревана:

Наружный вид очень хороший. Я думаю, можно сравнивать с европейскими. Особенно интересует качество, не один год будет служить. И экологически чистый продукт.

Все, что по глупости попало в белорусский список критического импорта, выставляется на полки импровизированного музея, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Экспозиция сразу в нескольких комнатах по видам товара постоянно меняется. Четыре месяца назад мы здесь уже были. И насчитали тогда больше двухсот товарных позиций. Так вот за это время список успела пополнить эмалированная посуда. А, к примеру, пароварку можно уже убирать. Такое производство наладили в Минске.

Возможно, когда-нибудь сюда можно будет зайти и увидеть голые стены. Как скоро – другой вопрос.