«Блокируй Уолл-стрит»: движение не ограничилось одними только Штатами

Как горный обвал, сметающий на своем пути все что ниже определенной точки, начинается с единственного плохо лежащего камня, так и мировой финансовый К в основе своей имеет единственное желание одного, но каждого, трейдера заработать на спекулятивном по своей природе мировом финансовом рынке. Аналогично, впрочем, и анти-финансистское движение «Блокируй Уолл-стрит».

Его участники вот уже которую неделю громко, почти как обвал в горах, выражают недовольство негативным влиянием денежных воротил на экономику США. На этой неделе они были активны как никогда. И как все тот же обвал, их звучная акция начиналась с, казалось бы, незаметного и уж точно незамысловатого одного выступления. 17 сентября.

И даже при том, что игроки в высоких зданиях на Уолл-стрит все еще слишком далеки от протестующих где-то на улицах далеко под ними, на этой неделе стало окончательно ясно, крик о помощи, он же гневный окрик, все же услышан.

Финансисты потрудились объявить непокорных безвольным инструментом в руках конкурентов из числа крупных спекулянтов. Вот только контратака эта захлебнулась. После ряда публикаций о том, что за акцией «Блокируй Уолл-стрит» стоит известный своей нечистотой на руку Джордж Сорос, рядовые американцы окончательно поставили знак равенства между нечистоплотностью махинаторов и чисто конкретным бизнесом звездно-полосатых банкиров. Движение бесповоротно проскочило ту самую критическую точку и перекинулось с улиц Нью-Йорка в Чикаго, в Денвер и дальше по карте.

А там уже дело «блокировщиков с Уолл-стрит» и одними только штатами не ограничилось совсем. Так в субботу солидарность с участниками заокеанской акции против глобальной финансовой несправедливости выражали и в Австралии, и в Германии, и в Греции, и в Канаде. В общем, по всему глобусу. Однако масштабнее и громче всех крикнуть «НЕТ» в лицо спекулянтам с белыми воротничками получилось в Риме. Правда, этот 100-тысячный протест протестующие с «Уолл-стрит» вряд ли запишут в актив. Дело в том, что в какой-то момент мирные выступления в рамках всемирной акции превратились в безмерный хаос. От манифестантов отделилась небольшая группа, которая начала громить магазины, поджигать машины, появились первые раненые. Проступок единиц дискредитировал идею всех. Полиция была вынуждена применить силу.

Примерно также жестко, но строго в рамках закона, вели себя с нарушителями не финансового, но общественного порядка власти и в США. И некоторым это могло бы показаться странным, ведь в конечном итоге борьба с бесконтрольными корпорациями-монстрами, была едва ли не основной идеей самого президента США Барака Обамы. Однако, не только администрация, но и участники «Блокируй Уолл-Стрит» из числа ответственных не раз отмечали: протесты и противоправные деяния — не одно и то же. Напротив. Те, кто рассматривает законную возможность критиковать лишь в качестве повода для нарушения закона суть провокаторы. Они не только не помогают решать проблемы, но увеличивают их.

Собственно, тонкую, но чрезвычайно четкую грань между выражением своих мыслей вслух и молчаливыми погромами средь бела дня отчетливо показали еще в августе британские события. Тогда мародерства и бесчинства не оставили камня на камне от первоначальной идеи социального протеста отдельных этнических групп. Этнические группировки, а затем и просто праздные молодые люди тогда камнями и палками прервали любую попытку диалога между недовольными жителями британских городов и этих городов властями.

Именно для того, чтобы в будущем не допустить перерастания борьбы за права в нечто иное на неделе британская полиция получила дополнительные права для поддержания правопорядка.

Интернет-издание Лента.Ру со ссылкой на газету The Guardian (Великобритания):

«Британские полицейские получат ряд новых полномочий, связанных с обеспечением общественного порядка. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МВД Великобритании. Полиция получит право в случае массовых беспорядков ограничить свободу перемещения граждан. Право объявлять комендантский час получит любой старший полицейский офицер. Также полицейские смогут требовать у протестующих снять маски [или иные головные уборы скрывающие лица].»

Такая однозначная позиция в вопросе сохранения общественного спокойствия во время общественно-значимых мероприятий, к которым относятся и протестные акции, уже помогла не допустить захвата британской биржи во время субботней манифестации. Полисмены арестами попросту не пустили особо разгоряченных якобы антиглобалистов, а на самом деле простых мародеров, к бизнес-центру столицы.

К подобным действиям полиции, наученные слишком собственным и слишком горьким опытом британцы, в большинстве своем, отнеслись с пониманием. Ведь им еще очень памятны всего пять августовских дней хаоса, стоившие казне, то есть каждому британцу персонально, более 200 миллионов долларов.

Точно так же поняли бы любые меры немецких властей и жители немецкой столицы. Если бы им дали выбор между усилением мер безопасности и опасным ростом экономического и политического экстремизма, который на этой же неделе в буквальном смысле выплеснулся на рельсы пригородных железных дорог. Около двадцати самодельных — так называемых «бензиновых» — бомб были заложены на путях около Берлина и Бранденбурга, и лишь по счастливой случайности трагический счет жертвам новой рельсовой войны не был открыт.

Утверждать при этом, что и дальше уличные протесты и протестные акции в любой их форме будут обходиться без жертв, и повсеместно, однако, было бы преступным самоуспокоением. Ведь, как показала неделя, и многие предыдущие, улицы, когда их охватывает безвластие, оказываются во власти разрушительной стихии. И никакие идеи, пусть даже самые хорошие, не могут уже спасти эти улицы от разрушения.