МАРТ: устанавливать минимальную сумму заказа в интернет-магазине неправомерно

Новости Беларуси. Нижний предел вне закона. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на появление минимальных сумм заказа у некоторых интернет-продавцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве примера приводится заказ на покупку лекарств, сумма которого должна быть не меньше 30 рублей.

В ведомстве отметили, что установление такого минимума нарушает право покупателя на свободный выбор, поскольку он фактически принуждается к заказу товаров, которые раньше приобретать не планировал.