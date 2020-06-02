Новости экономики за 02.06.2020

Новости Беларуси. Какие нарушения чаще всего встречаются в объектах розничной торговли? Какое государственное предприятие первым разместило свои акции на валютно-фондовой бирже? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ опубликовал статистику: в Беларуси без нарушений работает 1 из 10 магазинов

БЕЛОРУССКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ 15 ЛЕТ

Белорусской универсальной товарной бирже 15 лет! 2 июня 2005 года состоялись первые торги, в ходе которых польская компания приобрела крупную партию древесины. С тех пор совершено больше 3 миллионов сделок на общую сумму порядка 50 миллиардов рублей.