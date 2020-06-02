Прямой эфир

Новости экономики за 02.06.2020

02 июня 2020 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какие нарушения чаще всего встречаются в объектах розничной торговли? Какое государственное предприятие первым разместило свои акции на валютно-фондовой бирже? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ опубликовал статистику: в Беларуси без нарушений работает 1 из 10 магазинов

БЕЛОРУССКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ 15 ЛЕТ

Белорусской универсальной товарной бирже 15 лет! 2 июня 2005 года состоялись первые торги, в ходе которых польская компания приобрела крупную партию древесины. С тех пор совершено больше 3 миллионов сделок на общую сумму порядка 50 миллиардов рублей.

Новости экономики за 02.06.2020-1

Наиболее востребованными товарами стали лесо- и пиломатериалы, изделия из черных металлов и молочная продукция. Сегодня на бирже аккредитованы около 24 тысяч компаний, в том числе почти 5 000 нерезидентов, представляющих 63 страны мира. Все торги проводятся в электронной форме по пяти товарным секциям: металло- лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские, а также перспективные биржевые товары.

«Улучшит возможности на зарубежных площадках». Акции «Белавтодора» включили в котировальный лист БВФБ

Специалисты подсчитали, что за 15 лет благодаря рыночному механизму отечественные компании получили не менее 3 миллиардов рублей дополнительной выручки.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МАРТ опубликовал статистику: в Беларуси без нарушений работает 1 из 10 магазинов
02 июня 2020 15:11

МАРТ опубликовал статистику: в Беларуси без нарушений работает 1 из 10 магазинов

Бизнес в Минске получит поддержку: в 2 раза снизят арендную плату за землю и некоторые налоги
02 июня 2020 15:09

Бизнес в Минске получит поддержку: в 2 раза снизят арендную плату за землю и некоторые налоги

«Концепция бизнеса по третьей очереди разработана». Валерий Бельский рассказал о биотехнологической корпорации в Пуховичском районе
02 июня 2020 14:48

«Концепция бизнеса по третьей очереди разработана». Валерий Бельский рассказал о биотехнологической корпорации в Пуховичском районе