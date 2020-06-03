Новости экономики за 03.06.2020

Новости Беларуси. Могут ли интернет-магазины устанавливать минимальную сумму заказа, надо ли платить подоходный налог с благотворительных сборов для медиков и сколько еще нотариусы будут консультировать бесплатно?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

НОТАРИУСЫ ПРОДОЛЖАТ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ДО КОНЦА ИЮНЯ

Еще месяц бесплатно! Нотариальная палата приняла решение о продлении до конца июня акции по бесплатному консультированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводится оно в удаленном формате.