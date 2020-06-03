Прямой эфир

Новости экономики за 03.06.2020

03 июня 2020 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могут ли интернет-магазины устанавливать минимальную сумму заказа, надо ли платить подоходный налог с благотворительных сборов для медиков и сколько еще нотариусы будут консультировать бесплатно?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

НОТАРИУСЫ ПРОДОЛЖАТ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ДО КОНЦА ИЮНЯ

Еще месяц бесплатно! Нотариальная палата приняла решение о продлении до конца июня акции по бесплатному консультированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводится оно в удаленном формате.

Новости экономики за 03.06.2020-1

Граждане могут обратиться к нотариусу по телефону или с помощью средств видеосвязи и получить ответ на интересующий вопрос. Правда, специалисты отмечают, что такая удаленная консультация является предварительной. В некоторых конкретных случаях полная информация может быть предоставлена только после оценки нотариусом всех имеющихся обстоятельств и необходимых документов.

Новости экономики за 03.06.2020-4

Читайте также:

МАРТ: устанавливать минимальную сумму заказа в интернет-магазине неправомерно

Подоходный налог с благотворительных сборов для медиков уплачивать не нужно. МНС разъясняет

Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO
03 июня 2020 18:41

Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO

МАРТ: устанавливать минимальную сумму заказа в интернет-магазине неправомерно
03 июня 2020 18:36

МАРТ: устанавливать минимальную сумму заказа в интернет-магазине неправомерно

Родителям детей-инвалидов возместят половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто
03 июня 2020 06:28

Родителям детей-инвалидов возместят половину таможенных пошлин при ввозе легковых авто