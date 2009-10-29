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МАГАТЭ поставит в Беларусь компьютерную систему для подготовки персонала в области ядерной энергетики

29 октября 2009 12:37
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Обучать кадры для АЭС будут также на семинарах и тренингах в учебно-тренировочных центрах станции и научно-исследовательских институтах за рубежом.

Белорусские специалисты также посетят действующие и строящиеся АЭС. Наша страна сотрудничает с МАГАТЭ по четырем направлениям, приоритет отдан подготовке кадров: строителей, проектировщиков, ученых. Инспекторы МАГАТЭ особо отмечают базовую подготовку будущих специалистов: в четырех вузах страны уже открыты соответствующие специальности.

Лилия Дулинец, начальник отдела департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси: «Одно из важнейших мероприятий – поставка компьютерной обучающей системы. На следующей неделе в Вене пройдет тендер. В результате, определится поставщик этой системы, которая будет поставлена в вузы нашей республики, в объединенный институт «Сосны» и в дирекцию строительства АЭС».

# Экономика # АЭС в Беларуси

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