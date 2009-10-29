В Витебске стартовал Второй Международный экономический форум

В городе над Двиной ученые и бизнесмены из семи стран мира будут говорить о повышении конкурентоспособности предприятий и регионов.

Более 250 специалистов рассмотрят проблемы развития предприятий в условиях финансового кризиса и пути преодоления его последствий. В программе – научно-практические конференции, семинары, мастер-классы, выставки и презентации инвестпроектов. И всё же главной целью форума должно стать привлечение инвестиций в экономику Витебского региона.

Войцех Коседовский, профессор, заведующий кафедрой европейской интеграции и региональных исследований Университета Николая Коперника (Польша): «Беларусь – неплохо организованная страна. Хорошее положение в геополитическом смысле, на этом промежутке, между Европой и Россией, находятся транспортные пути. Все это притягивает в Беларусь инвесторов».

Ханон Барабанер, ректор Института экономики и менеджмента (Талинн, Эстония): «Я бы сказал, что те минусы, которые часто приписываются белорусской экономике, белорусской системе управления в условиях кризиса оказываются, иногда, плюсами. Сохранение высокоиндустриальных сфер экономики, сохранение рынка труда, решение целого ряда социальных проблем, мне представляются весьма позитивными, и кое-что могли бы позаимствовать другие страны».