Союзный бюджет в 2010 году будет сохранен на уровне нынешнего года

В Москве прошло заседание Союзного Совмина.

Размер союзного бюджета в 2010 году сохранится на уровне нынешнего года несмотря на экономические сложности, вызванные мировым финансовым кризисом. При этом подход к расходованию союзных денег станет более рациональным. Среди приоритетов взаимодействия в рамках Союзного государства названы высокотехнологичные и промышленные программы.

Сегодня также был детально рассмотрен ход реализации принятого в начале нынешнего года Плана совместных действий по преодолению последствий мирового финансового кризиса.

Одно из основных заявлений — Беларусь и Россия до конца года должны прибавить во взаимном товарообороте. Об этом говорил премьер-министр Сергей Сидорский на встрече со своим российским коллегой. Владимир Путин высказался за максимальное использование преимуществ интеграции в посткризисное время. Экономические отношения между Москвой и Минском развиваются несмотря и вопреки финансово-экономическому кризису.

Торговля без ограничений — эту задачу в союзном государстве пока не удается реализовать. Однако Минск и Москва по-прежнему считают развитие двухсторонних отношений приоритетом. И многие проблемные вопросы может снять заседание высшего Госсовета, которое по традиции проведут президенты двух стран в конце года

Николай Зайченко, министр экономики Республики Беларусь: «Определили перечень товаров, которые пользуются одинаковым преференциальным режимом при госзакупках на территории России и Беларуси. Вместе с тем, мы предложили и внесли в мае на рассмотрение российской стороне дополнительно порядка 57 позиций по расширению этого перечня. Пока эта работа в российских профильных ведомствах идёт не так быстро, как мы бы хотели».