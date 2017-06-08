МАГАТЭ: Беларусь учла внешние угрозы при строительстве АЭС в Островце

Новости Беларуси. Все аспекты безопасности, включая внешние угрозы, надлежащим образом учтены при строительстве Белорусской атомной электростанции в Островце. К такому выводу пришли эксперты международного агентства по ядерной энергетике во время проведения SEED-миссии в начале 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, БелАЭС устойчива и к воздействию природных факторов: экстремальных колебаний температуры, торнадо, ураганов и ударов молний.