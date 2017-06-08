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МАГАТЭ: Беларусь учла внешние угрозы при строительстве АЭС в Островце

08 июня 2017 13:41
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Новости Беларуси. Все аспекты безопасности, включая внешние угрозы, надлежащим образом учтены при строительстве Белорусской атомной электростанции в Островце. К такому выводу пришли эксперты международного агентства по ядерной энергетике во время проведения SEED-миссии в начале 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, БелАЭС устойчива и к воздействию природных факторов: экстремальных колебаний температуры, торнадо, ураганов и ударов молний.

МАГАТЭ: Беларусь учла внешние угрозы при строительстве АЭС в Островце-1

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Те вопросы, которые беспокоили Литовскую Республику в части падения самолета, в части выбора площадки с точки зрения оценки сейсмики, подтверждено миссией МАГАТЭ, что данные вопросы в полной мере освещены в документации, посвященной подготовке строительства атомной станции. С точки зрения нашей оценки, они подтвердили то, что мы всегда и говорили нашим коллегам из Литовской Республики.

О реакции литовской стороны на оценку МАГАТЭ говорить пока рано. Известно, что в настоящий момент стороны в письменной форме обсуждают возникшие вопросы. Однако официальный Минск не раз заявлял о готовности вести конструктивный диалог с Литовской Республикой.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Фотофакт # Ия Малкина

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