МАГАТЭ: Беларусь учла внешние угрозы при строительстве АЭС в Островце

Новости Беларуси. Все аспекты безопасности, включая внешние угрозы, надлежащим образом учтены при строительстве Белорусской атомной электростанции в Островце. К такому выводу пришли эксперты международного агентства по ядерной энергетике во время проведения SEED-миссии в начале 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По их мнению, БелАЭС устойчива и к воздействию природных факторов: экстремальных колебаний температуры, торнадо, ураганов и ударов молний.
Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Те вопросы, которые беспокоили Литовскую Республику в части падения самолета, в части выбора площадки с точки зрения оценки сейсмики, подтверждено миссией МАГАТЭ, что данные вопросы в полной мере освещены в документации, посвященной подготовке строительства атомной станции. С точки зрения нашей оценки, они подтвердили то, что мы всегда и говорили нашим коллегам из Литовской Республики.
О реакции литовской стороны на оценку МАГАТЭ говорить пока рано. Известно, что в настоящий момент стороны в письменной форме обсуждают возникшие вопросы. Однако официальный Минск не раз заявлял о готовности вести конструктивный диалог с Литовской Республикой.