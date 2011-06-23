Прямой эфир

Лукашенко: Петр Прокопович не вернется в Национальный банк

23 июня 2011 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Петр Прокопович не вернется в Национальный банк, но будет задействован в интересах государства после прохождения медицинской реабилитации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня журналистам, отвечая на их вопросы относительно недавнего назначения исполняющим обязанности председателя правления Нацбанка Юрия Алымова.

Александр Лукашенко:
Петр Прокопович в Национальный банк больше не вернется, я хочу, чтобы он жил. Это человек, преданнейший своей стране, честный и порядочный.
И он ошибался, и правительство, и я должен это видеть.
Это преданный нашему Отечеству человек. Но трудно даже было бы представить, что перенеся операцию на открытом сердце, он буквально на следующий день вышел бы на работу. Поэтому мы с ним договорились: он будет задействован в стране на полную катушку после прохождения медицинской реабилитации.

Юрий Алымов на три месяца заменит Петра Прокоповича

Владимир Макей: Юрий Алымов - это высококвалифицированный специалист, знающий все аспекты деятельности банковской системы

# Петр Прокопович # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
23 июня 2011 12:55

Беларусь не будет ограничивать импорт из стран-партнеров по Таможенному союзу

23 июня 2011 10:59

Лукашенко: Мы должны дать свободу бизнесу

Владимир Макей: Юрий Алымов - это высококвалифицированный специалист, знающий все аспекты деятельности банковской системы
22 июня 2011 19:05

Владимир Макей: Юрий Алымов - это высококвалифицированный специалист, знающий все аспекты деятельности банковской системы