Лукашенко: Петр Прокопович не вернется в Национальный банк

Петр Прокопович не вернется в Национальный банк, но будет задействован в интересах государства после прохождения медицинской реабилитации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня журналистам, отвечая на их вопросы относительно недавнего назначения исполняющим обязанности председателя правления Нацбанка Юрия Алымова.

Александр Лукашенко:

Петр Прокопович в Национальный банк больше не вернется, я хочу, чтобы он жил. Это человек, преданнейший своей стране, честный и порядочный.

И он ошибался, и правительство, и я должен это видеть.

Это преданный нашему Отечеству человек. Но трудно даже было бы представить, что перенеся операцию на открытом сердце, он буквально на следующий день вышел бы на работу. Поэтому мы с ним договорились: он будет задействован в стране на полную катушку после прохождения медицинской реабилитации.

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