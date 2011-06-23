Лукашенко: Мы должны дать свободу бизнесу

Глава государства продолжает рабочую поездку по Брестской области и посещает ряд промышленных предприятий юго-западного региона страны. На «Санта-Бремор» Александр Лукашенко ознакомился с современными мощностями по переработке рыбы и морепродуктов.

В центре внимания главы государства были также вопросы логистики, расширения товаропроводящей сети за рубежом и наращивания экспорта готовой продукции.

Совместное белорусско-германское предприятие «Санта Бремор» стала первым резидентом свободной экономической зоны «Брест». В свое время предприятие сделало ставку не на арендованные площади, а на строительство собственных корпусов. И сегодня готово расширяться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Тут надо дать свободу инвестору, чтобы он выбрал место в Беларуси и сказал: «Я буду это делать». Это интересно, это импортозамещение. Это важно, особенно сейчас, потому что у меня многие спрашивают, что изменится завтра-послезавтра. Завтра-послезавтра предприятия должны будут работать на принципах «Санта Бремор»: они должны зарабатывать валюту для себя и для государства. И не ходить на биржу или в обменники — «Дай валюту!». Это изменится.

Но для этого мы должны дать свободу бизнесу, он должен выбрать площадку, где он хочет построить это предприятие. А может вам не захочется клепать здесь в кучу эти здания. Да и точно не захочется, и мне бы не захотелось — а я хочу в Витебске построить. Выберу озеро хорошее, построю, буду разводить рыбу и её перерабатывать. Плюс, добавлять импорт и так далее. Но на принципах СЭЗ. И даже более того: там мы можем определиться и дать вам не 5, а 7 лет каникул по прибыли.

У нас управляемая страна. Вроде бы и другие вопросы решаются, почему бы так не идти?