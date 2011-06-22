Владимир Макей: Юрий Алымов - это высококвалифицированный специалист, знающий все аспекты деятельности банковской системы

Текущая ситуация в экономике требует согласованных и подчиненных единому замыслу действий. Об этом заявил сегодня глава Администрации Президента, представляя коллективу Национального банка исполняющего обязанности председателя правления ведомства Юрия Алымова.

Как было отмечено, в нынешних экономических условиях главная задача — сохранение покупательной способности белорусского рубля и наращивание золотовалютных резервов как залога стабильности.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

По оценкам всех знающих его людей и по нашим оценкам, Юрий Михайлович Алымов - это высококвалифицированный специалист, который знает все аспекты деятельности банковской системы страны. Ему под силу находить выходы из самых затруднительных ситуаций. Сегодня очень важно обеспечить выполнение Национальным банком роли главного регулятора денежно-кредитных отношении. А это развитие и укрепление банковской системы РБ, обеспечение эффективного и надежного функционирования платежной системы.

Юрий Алымов, исполняющий обязанности председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы не в коем случае не допустим неуправляемого развития ситуации ни на валютном рынке, ни на рынке депозитов и кредитов, ни в других областях нашей ответственности. Мы прекрасно понимаем, что эти и другие задачи нам будет решать еще сложнее, чем в предыдущей пятилетке. Но я уверен, что мы с ними справимся.