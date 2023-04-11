Лукашенко: нужно придать новый импульс IT-отрасли и создавать продукт для нужд экономики

Развитию IT-отрасли необходимо придать новый импульс. И речь не только о Парке высоких технологий. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 11 апреля, на совещании о проектах указов по развитию ПВТ, пишет БЕЛТА.

Белорусский лидер напомнил, что в прошлом году вопрос работы Парка высоких технологий с учетом сложившейся ситуации вокруг страны уже поднимался. По словам главы государства, развитию отрасли нужен новый импульс, создание максимально благоприятных условий работы. Речь идет не только касательно резидентов ПВТ, но и в отношении всех белорусских IT-компаний. Лукашенко поставил задачу создавать продукт для нужд нашей экономики и экспорта. Эту задачу белорусский лидер назвал серьезной, отметив, что в последние годы в Беларуси задач легких не бывает.

Говоря о ПВТ Президент отметил, что Парк высоких технологий долгое время авторитетные специздания называли «раем для программистов» и «Кремниевой долиной Восточной Европы». Сейчас его хотят задушить в экономическом плане. Попытки предпринимаются, сказал Александр Лукашенко. Глава государства заявил о готовности государства реагировать на эту ситуацию, делать выводы и готовить решения. «Мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Если не хотят нас видеть в одной части планеты, мы, естественно, идем в другую часть», – подытожил Лукашенко.