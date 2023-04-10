Новости экономики за 10.04.2023

Почему финансовые аналитики все громче заявляют о дедолларизации глобальной экономики? Как эксперты Евразийского банка развития объяснили рост международных активов страны? И когда Беларусь начнет получать деньги от обратного акциза в нефтепереработке? С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИРЕ ВЫСТРАИВАЕТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОТ ДОЛЛАРА СИСТЕМА «ВТОРИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ»

Дедолларизация глобальной экономики в самое ближайшее время может стать реальностью. Все больше стран заключает международные сделки в китайских юанях и других национальных валютах. В мире выстраивается система «вторичной экономики», не зависящей ни от доллара, ни от США. В марте власти Саудовской Аравии объявили о готовности продавать Китаю нефть за юани. Франция также заключила первую международную сделку по покупке китайского сжиженного природного газа в юанях. Если раньше любая международная сделка с сырьем обязательно реализовывалась с привлечением доллара, то сейчас нередко оба партнера договариваются об использовании другой валюты. Поэтому сейчас, как считают аналитики, все громче звучат голоса тех, кто требует перехода к золоту. Но правила этого нового перехода уже будут диктовать не США, а государства БРИКС. ЕАБР: НИЗКИЙ СПРОС НА ВАЛЮТУ ПОДДЕРЖАЛ КАЗНУ

Эксперты Евразийского банка развития объяснили рост золотовалютных резервов Беларуси снижением чистого спроса на доллары на внутреннем рынке. Таким образом, низкий спрос на валюту поддержал казну. Белорусы два месяца подряд больше продают доллары, чем покупают. В течение месяца в обменники отнесли на 62 миллиона долларов больше, чем купили. Напомним, золотовалютные резервы в марте приросли почти на 330 миллионов долларов, практически полностью отыграв февральское падение. БЕЛАРУСЬ С АПРЕЛЯ НАЧНЕТ ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ ОТ ОБРАТНОГО АКЦИЗА В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

Беларусь с апреля начнет получать деньги от обратного акциза в нефтепереработке. Подписанный осенью 2022 года договор между странами об общих принципах налогообложения по НДС и акцизам полностью решает для Беларуси вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере. Ожидается, что в 2023 году страна получит 1 миллиард 800 миллионов рублей. Беларусь уже несколько лет заявляла про демпферный механизм, который действовал для российских предприятий и не работал для белорусских. Отечественным переработчикам в таких условиях было сложно реализовывать продукцию на российском рынке. Соглашение позволит поставлять белорусские товары в Россию и конкурировать с местными производителями. ЭКСПОРТ АВТОКОМПОНЕНТОВ ИЗ БЕЛАРУСИ В РОССИЮ ВЫРОС В 2 РАЗА