Как изменятся цены в Беларуси и что ждёт мировой финансовый рынок? Разбирались аналитики

В конце марта Пекин завершил первую сделку по сжиженному газу в юанях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С французской компанией TotalEnergies. 65 тысяч тонн СПГ были поставлены из ОАЭ.

При этом интерес к китайской валюте подогревает и Россия. По данным Bloomberg, еще с февраля юань стал самой торгуемой валютой в России. А в конце марта Бразилия и КНР заключили соглашение об отказе от доллара и переходе в торговле на национальные валюты. Чуть раньше, в марте, Саудовская Аравия согласилась продавать нефть КНР за юани. Все это приближает тот самый крах доллара, о котором так много говорят в последнее время. Понятно, это дело не одного дня, но процесс уже приобрел необратимый характер и так просто его не остановить.

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Обычно выделяют три сценария. То есть либо будут финансовые, скажем, международные институты. Либо будет одна какая-то глобальная валюта. Еще сильнее, например, чем доллар. Может быть, какая-то цифровая. Либо же его роль гегемона какая-то другая займет. Юань или евро. Либо будет многовалютная система. Финансовая система двигается в сторону многовалютных финансовых зон. И как составляющие, то есть, что будет успехом, чтобы они складывались, нужно понимать, что это увеличение интенсивности торговли в национальных валютах, валютах региона. Второе – необходимо складывание региональных рынков капитала. То есть это там, где обращаются, скажем так, так называемые длинные деньги с оборотом более года. И что может быть даже и самое главное – нужны национальные или региональные механизмы хеджирования рисков.

А что касается ситуации на нашем финансовом рынке, то белорусы в марте сдавали валюту в обменники чаще, чем покупали. Всего с начала 2023 года разница составила более 33 миллионов долларов – те, кто придерживал деньги в кубышках, начали их сдавать по мере роста курса. Аналогичная картина за 3 месяца наблюдалась и по предприятиям: традиционно резиденты валюту в основном покупали, нерезиденты – продавали, и по итогу разница составила тоже порядка 30 миллионов долларов в плюс. Для страны это благоприятная картина, валюты мы по-прежнему зарабатываем больше, чем тратим.

Но рост курса доллара из-за внешних причин – высокий спрос на валюту в России, снижение цены на нефть с начала года – означает и рост инфляции. Поэтому еще месяц назад, прогнозируя подорожание доллара, наше правительство приняло ряд мер. К чему они приведут и какие уже дают результаты? Прокомментировал Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Еженедельно снижаются цены на бензин и дизель. Стоимость топлива закладывается в стоимость любых товаров и услуг. Поэтому в масштабах экономики это означает торможение цен. К слову, третье место по дешевизне бензина в Европе и таможенном союзе занимает Беларусь. На первых двух строчках – Казахстан и Россия. Еще одна громкая мера предпринята правительством и Нацбанком – это снижение процентных ставок по кредитам на этой неделе. В зависимости от банка снижение составляет от половины процентов до более двух. Кроме того, ранее были изменены условия получения кредитов. Банки теперь не могут включать в договор скрытые штрафы или большие штрафные проценты за просрочку, которые фактически увеличивали кредитную нагрузку. Однако цены на отдельные товары все равно растут, поэтому те из них, которые Беларусь импортирует, автоматически дорожают вместе с ростом доллара. А значит, растут и потребительские цены, и инфляция. Та же картина сегодня наблюдается в России. И решить ее можно только комплексно, импортируя, например, электронику из Китая не за доллары, а за юани.