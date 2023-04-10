В Беларуси автомобильное топливо подешевеет с 11 апреля

Автомобильное топливо снова дешевеет. Такая новость поступила сегодня, десятого апреля. Теперь горючее будет стоить еще на одну копейку меньше.
Автомобильное топливо снова дешевеет. Такая новость поступила сегодня, десятого апреля. Теперь горючее будет стоить еще на одну копейку меньше.
Фото: pixabay.com
Как пишет «Белнефтехим», цена автомобильного топлива АИ-92-К5-Евро будет составлять два рубля тридцать копеек, АИ-95-К5-Евро – два рубля сорок копеек, АИ-98-К5-Евро – два рубля шестьдесят две копейки. Стоимость дизеля – два рубля сорок копеек.