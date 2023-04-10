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В Беларуси автомобильное топливо подешевеет с 11 апреля

10 апреля 2023 18:24
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Автомобильное топливо снова дешевеет. Такая новость поступила сегодня, десятого апреля. Теперь горючее будет стоить еще на одну копейку меньше.

В Беларуси автомобильное топливо подешевеет с 11 апреля-1

Фото: pixabay.com

Как пишет «Белнефтехим», цена автомобильного топлива АИ-92-К5-Евро будет составлять два рубля тридцать копеек, АИ-95-К5-Евро – два рубля сорок копеек, АИ-98-К5-Евро – два рубля шестьдесят две копейки. Стоимость дизеля – два рубля сорок копеек.

# Цены на бензин # Экономика # Фотофакт

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