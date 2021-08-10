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Лукашенко: не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект

10 августа 2021 19:41
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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером – рассмотрели множество вопросов и разных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах горячих тем определенно санкции. Причина такого медиарезонанса – исчерпывающие ответы Александра Лукашенко.

Лукашенко: не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Им, не думающим головой, прежде чем вводить против нас какие-то меры, в том числе санкционные, надо просто думать. Не хватать то, что наши протестуны, беглые там... Хватают это, мы это видим по тексту. Читаем их текст и потом то, что принимают в Евросоюзе и Америке – один в один, с ошибками. Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Не надо. Тем более они могут иметь обратный эффект.

Как бы ни было сложно и трудно, мы пережили этот год – он был непростой – мы выдержим и другие годы. Но мы не отступим, мы не встанем на колени. Хватит. Дело не в том, что санкции – это хорошо и мы, такие герои, выдерживаем эти санкции. Да нет, я просто по-человечески недавно сказал: мы не такая огромная страна с бешеной экономикой, у нас небольшая экономика. Правда, экспортоориентированная страна, и в этом проблема санкционных разных давлений на нас. Тем не менее то, что мы продаем – это не колоссальные объемы, и, к счастью, мы это время (наше счастье!) искали не в европейском Советском Союзе и не в Соединенных Штатах Америки.

Лукашенко: не надо браться за санкционные топоры и вилы, тем более они могут иметь обратный эффект-4

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# Большой разговор с Президентом # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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