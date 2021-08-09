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Несмотря на санкции. За рубежом вырос спрос на белорусскую продукцию

09 августа 2021 14:02
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Новости Беларуси. Несмотря на санкции, спрос на белорусскую продукцию за рубежом вырос, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во время «Большого разговора» Президент отметил, что в Беларуси достаточно товара, чтобы предложить его на внешнем рынке.

Несмотря на санкции. За рубежом вырос спрос на белорусскую продукцию-1

Особенно это касается продуктов питания. Кроме того, санкции не смогли серьезно навредить и минским промышленным гигантам. Среди них – Минский автомобильный завод, который продолжает заключать договора с другими странами и не прекращает поставки техники на постсоветское пространство, в частности в Украину.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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