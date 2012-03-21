Лукашенко: Беларусь была готова подписать договор о преобразовании ЕврАзЭС в Евразийский экономический союз

Об этом 20 марта в интервью телеканалу Russia Today заявил президент Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, почему на прошедшем накануне в Москве заседании Межгоссовета ЕврАзЭС не был одобрен проект договора о создании нового интеграционного объединения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Подготовили договор о преобразовании Евразийского экономического сообщества в Евразийский экономический союз. Ранее мы приняли подобное решение и договорились, что с 2015 мы будем в этом Евразийском экономическом союзе. Здесь россияне предложили ускорить этот процесс. И белорусская сторона их поддержала.

Казахстан тоже, в этом логика есть, возразил на наше предложение, россиян и белорусов, а мы были едины в подписании договора. Они заявили о том, что не надо ускорять этот процесс: договорились в 2015 году выйти на уровень союзных отношений, тогда давайте в 2015.