Леонид Заяц: с Китаем заключены торгово-экономические соглашения на поставку продукции на сумму более $13 млн

Новости Беларуси. И для Китая, и для стран, которые участвуют в проекте «Один пояс и Один путь», нынешний саммит – ключевое событие последних лет. В 2013 году Си Цзиньпин предложил возродить «Шелковый путь». И вот сегодня в Пекине представители более 100 государств фактически обсуждают новый политический и экономический расклад сил.

Роль Беларуси в этом амбициозном проекте переоценить сложно. Находясь на главных транспортных маршрутах Европы и Востока, страна стала одной из первых, кто поддержал идею возрождения «Шелкового пути».

Накануне в Пекине заключены первые договоры. В частности, подписаны ряд контрактов по продвижению молочной продукции на рынок КНР. Минсельхозпрод Беларуси подписал протокол о намерениях с крупнейшей китайской корпорацией о прямых инвестициях в наш сельскохозяйственный сектор на сумму в миллиард долларов. Корпорация намерена инвестировать в развитие молочного сектора нашей страны, а в частности в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Удалось заключить торгово-экономические соглашения, контракты на поставку продукции на сумму более 13 млн долларов. Это в основном молочные продукты. Сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка, масло, сыр, а также ультрапастеризованное молоко, которое пользуется большим спросом и популярностью на китайском рынке. Сертифицированы 34 предприятия нашей страны на предмет поставки молочных продуктов на китайский рынок.

Также накануне глава государства провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана. Александр Лукашенко и Наваз Шариф обсудили развитие промышленной кооперации и перспективы создания новых совместных предприятий в Пакистане.