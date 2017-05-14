Новые контракты, договоренности и плодотворные встречи: итоги первого дня форума «Один пояс – один путь» в Пекине

Новости Беларуси. Начинаем выпуск с новостей, приходящих 14 мая из Китая. В Пекине начал работу глобальный форум «Один пояс и один путь». В саммите принимает участие и белорусский лидер Александр Лукашенко. Роль нашей страны в амбициозном проекте, превосходящем по длине маршрута знаменитые Транссибирский и Восточный экспрессы, трудно переоценить. Беларусь соединяет ключевые транспортные маршруты Европы и Востока, регионы Черноморского побережья со странами Балтийского моря.

Проще говоря, наша страна – логистический перекресток со всеми вытекающими экономическими плюсами. Именно поэтому Китай принял решение строить индустриальный парк «Великий камень» в Беларуси как стратегическую платформу для «Шелкового пути». Выделяет деньги на создание необходимой инфраструктуры и предприятий. Маршрут «Шелкового пути» ускоряет доставку грузов в несколько раз по сравнению с морскими путями, а в глобальным смысле окажет серьезное влияние на мировую экономику. Именно поэтому на саммит в Пекин прилетели делегации из 130 государств.

«Один пояс – один путь». Кажется, суть данной инициативы за эти дни выучили уже не только журналисты. К слову, это самое задаваемая в поиск в интернете Китая фраза. А путь из Европу в Азию уже не воспринимают как только способ продвижения товаров и услуг, но и как маршрут новых идей.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Беларусь с первых дней объявления инициативы «Пояс и путь» является открытым сторонником, успешным партнером в реализации концепции. Напомню, что Беларусь одной из первых стран в мире и первой в Европе присоединилась к этой концепции, исходя из двух основных признаков: первый – для нашей страны это дружественная концепция, второй – она выгодная.

Это первые кадры исторического форума – официальной встречи глав делегаций. Си Цзиньпин на правах хозяина встречает гостей. Александр Лукашенко по правую руку от главы Китая.

На совместном фото Александр Лукашенко в первом ряду не случайно. Именно Беларусь первой в Европе и одна из первых в мире поддержала инициативу «Один пояс – один путь». И сейчас активно участвует в двух из четырех основных проектов «Шелкового пути».

Один из них – «Великий камень» – настоящий фундамент китайско-белорусских отношений уже вызывает интерес крупнейших инвесторов мира.

Ван Синьли, исполнительный директор «Е-Кинг» (Китай):

Я уверен, что форум играет важную роль и придаст импульс реализации инициативы «Олин пояс – один путь». И, конечно же, он может ускорить развитие белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».

Ху Чжэн, исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», член совета директором «Чайна мерчантс групп»:

У меня очень хорошее впечатление о вашей стране. Самое важное – это социальная стабильность. Люди очень спокойно живут, очень высокий уровень образования населения. И еще важная тенденция – это хорошее развитие экономики.

Форум открыл на правах хозяина вступительным словом председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Около двух тысяч лет назад был открыт трансконтинентальный проход, соединяющий Азию, Европу и Африку. В наше время он стал воплощением мира и кооперации, открытости и толерантности, взаимопонимания и обоюдной выгоды.

Выстраивание быстрой доставки товаров из Беларуси в Поднебесную необходимо и сегодня в первую очередь производителям скоропортящегося продукта. Время меняется, народ Поднебесной заметно богатеет, общий уровень благосостояния растет, а вместе с ним и спрос на качественные товары. Еще несколько лет назад в рационе китайцев, к примеру, не было твердого сыра. Сейчас распробовали – понравилось. И сегодня в Пекине подписали соглашение на поставку белорусской «молочки».

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Удалось заключить торгово-экономические соглашения, контракты на поставку продукции на сумму более 13 млн долларов. Это в основном молочные продукты. Сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сухая сыворотка, масло, сыр.

Престижный район Пекина, вид из окна на небоскребы. В этот офис ежедневно приходят потенциальные и реальные покупатели белорусского калия. Сегодня это самый экспортируемый товар в общем объеме всего того, что мы продаем в Китай.

Руслан Дрозд, директор Пекинского представительства ЗАО «Белорусская калийная компания»:

Имея хороший потенциал промышленности, сельского хозяйства, научный потенциал, высоких технологий, квалифицированные кадры, я думаю, что у нас есть все основания для того, чтобы быть хорошей площадкой для развития совместных проектов в области взаимной торговли, а также инфраструктуры. Что касается Белорусской калийной компании, мы уже фактически являемся участниками этого проекта, ведь мы поставляем калий в Китай морским путем, фактически морским «Шелковым путем».

Беларусь и Китай близки в науке. Подписали на неделе соглашение о создании совместного центра по поддержке инновационных проектов молодых бизнесменов. Проинвестируют также и производителей техники.

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Подписаны соглашения с китайской стороной по реализации трех проектов в машиностроении. Это строительство и развитие предприятий «Амкодормаш», «Салео-Гомель» и «Салео-Кобрин». На общую сумму более 340 млн долларов.

Развитие промышленной кооперации и создание новых совместных предприятий в Пакистане обсуждали 14 мая в Пекине Президент Александр Лукашенко и премьер-министр Мохаммад Наваз Шариф. Встреча состоялась на полях саммита.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам, что вы помните даже нюансы и детали нашей встречи в Минске. Если Господь и Аллах даст, мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске. Мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог вам показать не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и показать прелесть этого клочка земли в центре Европы. Я вас жду, чтобы вы всей семьей побывали у меня в гостях. У нас будет что обсудить во время вашего визита.

Наваз Шариф, премьер-министр Пакистана:

За очень короткий промежуток времени нам удалось поднять уровень взаимоотношений Беларуси и Пакистана на очень высокую планку. Безусловно, таких темпов мы достигли благодаря нашим личным отношениям. Вы являетесь фундаментом данных отношений. И мы можем по праву этим гордиться.

Еще одной темой переговоров стали поставки белорусских продуктов на пакистанский рынок, где они весьма востребованы. К слову, их доставка – тоже вопрос в тему «Один пояс – один путь».

Хина Фирдос, пресс-атташе посольства Пакистана в Китайской Народной Республике:

Это действительно историческое событие. Мы очень рады быть его частью. Этот проект выгоден не только для Китая, но и для всех стран, которые участвуют в нем.

«Один пояс – один путь» здесь произносят более сотни раз в минуту, причем практически на всех языках мира. В пресс-центре форума более четырех тысяч журналистов. Вещают на телеканалы, радио и информ-агентства. Съемочная группа СТВ работает здесь с 6 утра по пекинскому времени. Если по Минску, то с часа ночи.

То что, форум ожидаемый, подтверждает интерес журналистов. Здесь представители СМИ стран «Шелкового пути». Каждый из них говорит о том, какую выгоду принесет этот проект обычным жителям.

Айгуль Адилова, журналист (Казахстан):

У нас есть свой проект, который также подразумевает под собой строительство инфраструктурных проектов, дорог автомобильных, железнодорожных. И получается, что этот экономический пояс может взаимно друг друга дополнять.

Кименг Хилтон, журналист (Камерун):

На этом форуме я услышал много конкретных предложений. Речь шла о борьбе с терроризмом, коррупцией и бедностью. Было отмечено, что китайский банк направит средства на борьбу с этим, а также на развитие инфраструктуры стран-участниц проекта.

Общение и поиск решений, куда двигаться дальше, продолжились уже в тематических секциях. В Доме народных собраний в центре Пекина, на площади Тяньаньмэнь, где обычно проходят съезды Компартии, пленумы, заседания и официальные мероприятия на высшем уровне, 14 мая гостей форума принимал Си Цзиньпин с супругой. В числе приглашенных – Александр Лукашенко.

Первый день саммита завершился гала-концертом. Впереди – дискуссии за круглым столом и двусторонние встречи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.