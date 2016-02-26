Легпром Беларуси борется с последствиями кризисных явлений и стереотипами в обществе

Новости Беларуси. Легпром в последнее время в Беларуси не самая легкая тема для разговора. Тем не менее предприятия самой отрасли пытаются работать не только для того, чтобы справиться с последствиями кризисных явлений в экономике традиционных рынков, но и чтобы переломать устоявшиеся стереотипы в обществе, что отечественное хуже импортного.

В ассортиментном отделе вся коллекция 2016 года: десяток линеек, несколько сотен моделей. В месяц здесь осваивают до 30 новинок.

От хлопковой нити до готового изделия никаких посредников. Здесь сами вяжут полотно, красят его, кроят и шьют готовую одежду. Именно такой подход позволяет не просто выживать, но и успешно конкурировать на непростом рынке трикотажа.

Непростой 2015 год, отметившийся обвалом валют основных стран-экспортеров гомельского трикотажа (России и Украины), фабрика закончила с рентабельностью почти 8% и чистой прибылью на счетах.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня продукция этого предприятия рентабельна, она востребована на рынках. То есть здесь выпускается та продукция, которая сегодня реализовывается. И реализовывается как внутри нашей страны, так и идет на экспорт.

Сергей Комков, директор трикотажной фабрики:

Активно сейчас работаем над диверсификацией наших экспортных поставок. Если раньше фактически мы работали только с двумя странами (Россия и Украина), то сейчас у нас таких экспортных рынков восемь.

Молодой директор вывел предприятие на рынок Евросоюза. Оказалось, чехи и поляки готовы платить за качество, которое в самой Беларуси порой недооценивают.

Наталья Климович, вязальщик чулочно-носочного цеха трикотажной фабрики:

Красивые, детские, качественные. То, что они натуральные. Это же хлопок.

Только на самой фабрике за качеством следят три лаборатории плюс независимые оценки. На контроль качества ежегодно тратится до 2% себестоимости продукции. Такая ответственность перед потребителем отчасти не позволяет дать бизнесу желаемые сверхприбыли при торговле отечественными товарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Бандуренко, заместитель директора трикотажной фабрики:

Бизнесмены хотят иметь значительно большую толику маржи. 40% фактически мы имеем сегодня торговую надбавку в наших розничных магазинах. Наши покупатели приобретают по таким ценам продукцию. Российские покупатели считают, что 40%, так же, как и наши ИПэшники говорят, что это очень мало.

Наметились и перемены: за январь-февраль число партнеров, индивидуальных предпринимателей, и объемы их заказов выросли вдвое. Видимо, и в частном секторе все больше понимания: лихие 90-ые с необоснованными «накрутками» окончательно ушли в прошлое.