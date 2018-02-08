Латвия заинтересована в наращивании транзита белорусских нефтепродуктов

Новости Беларуси. Новые возможности для сотрудничества Беларуси и Латвии. Бизнесмены двух стран 8 февраля ведут переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча организована в торгово-промышленной палате. В эти дни с визитом в белорусской столице находится премьер-министр Латвии.

7 февраля был подписан ряд соглашений между государствами. На переговорах в правительстве было заявлено об интересе официальной Риги в наращивании транзита белорусских нефтепродуктов через свои порты и в привлечении грузов из Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». К слову, латышские гости сегодня побывают и здесь. Запланированы также встречи с руководителями ведущих белорусских транспортно-логистических компаний и Парка высоких технологий.

Александр Башлий, начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи: Планы на 2018 год – развитие транспортно-экспедиционных услуг. В данном случае мы могли, конечно же, заинтересовать наших прибалтийских партеров. У нас есть варианты, которые мы можем предложить по наполнению складской инфраструктуры прибалтийских портов.

Олег Ильин, директор агентства стратегического и экономического развития: В Беларуси реализуется много проектов, в том числе на территории «Великого камня», парка нашего. Для всех этих проектов, безусловно, актуальна логистика. Я думаю, что сегодня наши предприятия могут найти партнеров.

Улдис Рейманис, заместитель государственного секретаря Министерства транспорта Латвийской Республики:

Порты Латвии находятся ближе по железной дороге, чем другие ваши соседи. Мы приехали большим составом: три порта, железная дорога, больше 40 предпринимателей, которые будут обсуждать и найдут, я думаю, общий язык всех белорусско-латвийских отношений – не только в сфере продовольственных товаров, но и в общении.

Латвия – важный торговый партнер Беларуси. В 2017 году стороны отметили увеличение совместного товарооборота (он составил почти 400 миллионов долларов). В планах увеличение этой цифры.