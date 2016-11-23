Курс на экономическое сближение: деловые круги Беларуси и Австрии обсуждают взаимный интерес

Новости Беларуси. Минск и Вена возобновили работу всех механизмов развития экономического взаимодействия. Таким стал лейтмотив 13-го заседания белорусско-австрийской межправительственной комиссии по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

В рамках этой встречи в белорусской столице собрались представители деловых кругов двух стран. 25 австрийских компаний и более 100 отечественных.

Сегодня активно реализуются совместные проекты в строительной отрасли, производстве оборудования для химической и нефтехимической промышленности, транспорте и логистике, банковской сфере. Ставка на будущее – кооперация для совместного продвижения продукции на внешние рынки и развитие инвестиционного потенциала, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Михаэль Ангерер, региональный менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии Федеральной палаты экономики Австрии:

Мы также здесь заинтересованы покупать промышленную продукцию из Беларуси, поскольку промышленность здесь хорошо представлена и, более того, ее продолжают развивать. Мы знаем, что у Беларуси хорошие торговые связи, как в сторону Востока, так и в сторону Запада. И мы бы могли в свою очередь стать для вас воротами в Европейский союз при экспорте белорусской продукции.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Австрия – один из важнейших инвесторов в нашей стране. В этом году примерно на 400 млн долларов осваиваются те проекты, которые введены в Беларусь с помощью австрийского капитала. Целый ряд компаний, зарегистрированных в Австрии, продвигают белорусскую продукцию. Если товарооборот мы рассматриваем в районе 200 млн евро, то, сложив поставки этих компаний, это плюс еще 40 млн. Нужно выйти на прямое и эффективное взаимодействие.

