Новости экономики за 22.11.2016

Новости Беларуси. Белорусско-индийское предприятие по выпуску лекарств может появиться в нашей стране. Детали фармацевтического тандема обсуждали 22 ноября на деловом форуме в Минске.

Рынок этого миллиардного государства невероятно емкий, а потому бизнесменам копать можно гораздо глубже.

ИНДИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Главный интерес индийских компаний – в сфере добычи полезных ископаемых и импорте белорусских калийных удобрений.

Также бизнесмены рассматривают возможность создания в Индии совместного производства по выпуску тракторов.

Базой может стать существующее крупное предприятия на полуострове. На сегодняшний день основа взаимоотношений двух стран – это крупные проекты, которые принесли в общий товарооборот 450 миллионов долларов в 2015 году. Однако перспективы стороны видят в малом и среднем бизнесе, например, в развитии туризма и ресторанного бизнеса.

Валерий Садохо, директор РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»:

Индийские компании присматриваются не только к рынку, естественно, Беларуси, но они понимают, что перед ними открывается большой рынок стран Таможенного союза и Евроазиатской известной структуры.

В СТРАНУ ПИРАМИД

В импорте карьерной и сельскохозяйственной техники заинтересованы египетские бизнесмены. Представители крупнейшего региона Арабской Республики договариваются о поставках на Синайский полуостров.

На континенте также хорошо знакомы с калийными удобрениями и заинтересованы в использования белорусского опыта в данной сфере.

22 ноября стороны подписали в Минске меморандумы о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, которая станет фундаментом для дальнейшего товарооборота.

Ольга Гаврук, начальник Управления внешнеэкономической деятельности Комитета экономики Миноблисполкома:

В Южном Синае сейчас предполагается крупные разработки полезных ископаемых, и на этих объектах мы рассчитываем, что будут работать белорусские БелАЗы.

УЛОЖИЛИСЬ В НОРМЫ

Белорусским потребителям привили рачительное отношение к электроэнергии. По данным профильного министерства,

более 80 % жителей укладывается в так называемые субсидируемые лимиты.

Сегодня это 150 киловатт-часов в месяц. В общей сложности, государство поставило электрической и тепловой энергии на без малого 7 миллиардов рублей. При этом частные потребители рассчитываются за энергоносители практически без задержек.

В ОДИН КЛИК

Мобильный банкинг для руководителей. Новый сервис для юрлиц и индивидуальных предпринимателей появился на финансовом рынке.

Управлять движением денежных средств по счетам топ-менеджеры и собственники бизнеса смогут с помощью специального приложения.

Чтобы одобрить проведение платежа, директору достаточно подтвердить его одной кнопкой на экране смартфона, а в случае отклонения – можно добавить комментарий для бухгалтера. По мнению финансистов, новая услуга существенно сократит время на согласование и ускорит время проведения расчетов.

НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

Белорусы стали активнее использовать банковские счета. Число граждан, имеющих текущий расчетный, за 3 года выросло в полтора раза. При этом львиная доля клиентов использует его для получения зарплаты, пенсий, стипендий и иных выплат.

За аналогичный период в три раза выросло число белорусов, которые используют банковский счет для оплаты услуг, в том числе коммунальных либо связи.

В то же время более половины населения регулярно снимает деньги со счета, предпочитая иметь запас наличных, например, на случай сбоя работы терминалов.

Белорусский рубль 22 ноября укрепился к доллару и евро. Американская валюта подешевела на несколько пунктов. На 23 ноября ее курс составит 1 рубль, 94 копеек. Евро потерял менее половины копейки. Завтра по Нацбанку – 2,06. Российская валюта продолжает укрепляться. За 100 российских можно купить 3 рубля и 5 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.