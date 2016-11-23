Конфедерация индийских промышленников заинтересована в открытии офиса в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает выйти на более высокий уровень доверительного стратегического партнерства с Индией. Так, отечественные логисты, расширяя торговые горизонты, активно привлекают к доставке грузов индийских коллег. Товары белорусского производства с их помощью переправляют из нашей страны не только в Индию, но и в Пакистан, Арабские Эмираты и другие страны Юго-Восточной Азии.

Следующим шагом может стать открытие в Беларуси офиса Конфедерации индийских промышленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Евсейчик, директор логистической компании:

Логистика, в частности в Беларуси, достаточна развита. И мы свои возможности хотим адресовать индийской стороне. Мы призываем индийских партнеров открыть здесь логистический центр для того, чтобы продвигать товары и на рынок Беларуси, и на рынок Таможенного союза.

Наир Шрикумар, старший директор Конфедерации индийских промышленников:

Мы рассматриваем Беларусь как часть Евразии. Члены нашего конгресса хотят установить здесь офис и работать со странами Евразийского союза.