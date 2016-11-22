Москва, Петербург и Сахалин: куда продают белорусские электробусы

Наземный транспорт Минска также совершает существенный прорыв. Электробус – новое слово в столичном дорожном движении.

Первые образцы пройдут обкатку на городских улицах уже на следующей неделе.

Правда, пока для испытания. Рейсы будут пробными, без пассажиров. Отметим, что электрический автобус «Витовт» – первый экологичный вид транспорта отечественного производства. Его презентовали весной 2016 года.

Машина будет ехать без контакта с сетью и заряжаться на конечных пунктах маршрута.

Белорусской новинкой уже заинтересовались в других странах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Быцко, главный конструктор научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш»:

В первую очередь у нас есть договоренности с Санкт-Петербургом и с Москвой о том, что мы представим эм электробусы на опытную эксплуатацию. У нас действительно есть проект по Сахалину, есть переговоры по поводу нескольких городов в Казахстане.