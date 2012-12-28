Куба закупит в новом году еще больше белорусских тракторов

Новости Беларуси. Куба увеличит закупки белорусских тракторов в 2013 году. Об этом сообщил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси. В уходящем году экономическое сотрудничество наших стран шло по нарастающей. Особое внимание взаимодействию в научной сфере, биотехнологиям, геолого-разведке, а также другим направлениям, в числе которых поставка техники. Эти вопросы обсуждались и во время официального визита Президента Александра Лукашенко в Республику Куба в июне этого года.

В настоящее время на островном государстве в Карибском море эксплуатируется более 10 тысяч тракторов МТЗ. Сейчас на Кубе организуют также центры сервисного обслуживания приобретённой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альфредо Ньевес Портуондо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

В уходящем году экономическое сотрудничество Кубы с Беларусью укрепилось еще больше. Мы продолжили закупки белорусских тракторов высокого качества самых последних модификаций. На следующий год запланировано приобрести еще больше белорусских тракторов. Ваша техника отлично работает на кубинских землях, хорошо зарекомендовала себя в Венесуэле и других странах Латинской Америки.