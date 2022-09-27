Куба планирует закупить белорусские сельхозтовары и технику

Куба заинтересована в импорте белорусской сельскохозяйственной продукции. О расширении сотрудничества говорили 27 сентября на двустороннем бизнес-форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил более сотни представителей отечественных и кубинских предприятий. Общие сферы интересов – это прежде всего машиностроение, банковское дело, логистика.

Беларусь для Кубы – это выход на перспективный рынок Евразийского экономического союза, в том числе благодаря международным проектам. Так, в «Великом камне» или свободных экономических зонах есть возможность размещения совместных производств, реализации инновационных проектов. За 2021 год товарооборот между странами составил без малого 23 миллиона долларов, 20 из которых – экспорт белорусской продукции. При этом потенциал взаимодействия не исчерпан. «Вы знаете, сколько тракторов на Кубе белорусского происхождения?» Делегация из Кубы приехала в Беларусь. Подробности здесь.