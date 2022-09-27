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Куба планирует закупить белорусские сельхозтовары и технику

27 сентября 2022 16:54
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Куба заинтересована в импорте белорусской сельскохозяйственной продукции. О расширении сотрудничества говорили 27 сентября на двустороннем бизнес-форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил более сотни представителей отечественных и кубинских предприятий. Общие сферы интересов – это прежде всего машиностроение, банковское дело, логистика.

Куба планирует закупить белорусские сельхозтовары и технику-1

Беларусь для Кубы – это выход на перспективный рынок Евразийского экономического союза, в том числе благодаря международным проектам. Так, в «Великом камне» или свободных экономических зонах есть возможность размещения совместных производств, реализации инновационных проектов. За 2021 год товарооборот между странами составил без малого 23 миллиона долларов, 20 из которых – экспорт белорусской продукции. При этом потенциал взаимодействия не исчерпан.

«Вы знаете, сколько тракторов на Кубе белорусского происхождения?» Делегация из Кубы приехала в Беларусь. Подробности здесь.

Куба планирует закупить белорусские сельхозтовары и технику-4

Куба не просто наш партнер по торговле, но и площадка для выхода на большой рынок Латинской Америки. К слову, на текущей неделе в Белорусской торгово-промышленной палате пройдет встреча с представителями Аргентины.

Больше новостей экономики за 27 сентября читайте здесь.

# Беларусь-Куба # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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