«Вы знаете, сколько тракторов на Кубе белорусского происхождения?» Делегация из Кубы приехала в Беларусь

Сельское хозяйство и производство продуктов питания. На бизнес-форуме эти сферы кубинская делегация обозначила основными, в рамках которых планируется развитие сотрудничества Беларуси и Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес-встреча объединила почти сотню представителей предприятий и организаций двух стран. От форума кубинская делегация ждет конкретных соглашений с белорусскими партнерами в сфере промышленности, медицины, банковского дела и не только.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

Вы знаете, сколько тракторов на Кубе белорусского происхождения? Больше 20 тысяч. Мы, конечно, будем покупать новые – все зависит от финансовых возможностей. Но, я думаю, что на сиюминутную перспективу нам очень интересы запчасти. Нам очень интересна возможность восстанавливать не только трактора, но и грузовики МАЗ, и продукцию «АМКОДОР», и автобусы. То есть мы должны уже конкретно смотреть, где наши ниши в настоящий момент.

Корона Антонио Луис Каррикарте, президент Торговой палаты Кубы:

Также планируется развитие сотрудничества в области НИОКР, в сфере медицины, в поиске, возможно, сотрудничества в разработке вакцин, лекарства против рака, болезни сердца. А также возможностей экспорта кубинской продукции через Беларусь на страны ЕАЭС.

Дипотношениям Кубы и Беларуси уже более 30 лет. Только за 2021 год взаимный товарооборот составил почти 23 миллионов долларов США. Преимущественно – поток товаров из нашей страны в Кубу. Встреча 27 сентября должна стать толчком для роста объема продаж как белорусской, так и кубинской продукции.

Денис Мелешкин, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Что касается семи месяцев текущего года (январь-июль), цифры, к сожалению, оставляют желать лучшего – порядка трех миллионов долларов. Но мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча бизнеса, становления бизнес контактов между представителями предприятий Республики Беларусь и Кубы, эти цифры возрастут значительно. После того как будут установлены соответствующие бизнес-контакты.