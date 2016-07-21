Кто возглавит ООН?

В штаб-квартире ООН проводится первое голосование по списку претендентов на пост Генерального секретаря. Полномочия нынешнего главы Пан Ги Муна истекают, и 1 января будущего года должен приступить к исполнению обязанностей его преемник.

Нынешнее голосование проводится тайно, неразглашение результатов тоже пока обязательно. Известно лишь, что Генсека определят страны, состоящие в Совете безопасности ООН, и 12 государств, которые являются кандидатами на членство в Совбезе.

Фамилий в бюллетенях тоже 12, в том числе гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова и руководитель Программы развития ООН Хелен Кларк. Однако вплоть до октября имя вероятного генсека останется тайной. Есть шанс, что ООН возглавит выходец из Восточной Европы. До сих пор ни один представитель нашего региона данную должность не занимал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.