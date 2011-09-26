Крым подсчитывает убытки: на отдых не доехали 220 000 белорусов

Если в прошлом году полуостров посетили порядка 250 тыс. жителей Беларуси, то в текущем из-за экономических проблем поток не превысил и 30 тыс. чел. «Из 200 человек, которые забронировали гостиницы через нашу компанию, приехали всего семеро. Остальные отказались от отдыха», — рассказал журналистам генеральный директор туристического агентства «СНП Крым» и председатель профильной организации «Туристический актив Крыма» Иван Коваленко.

Вместе с тем, Крыму изменили не только белорусы.

Прошедшим летом вместо ожидаемого увеличения числа приезжих их поток снизился на 500–700 тыс. чел. Эксперты подсчитали, что поток приезжих сократился 15–30%.

Например, вместо ожидаемых 1,2 млн чел. Россиян здесь отдохнули менее 800 тыс. Украинцев на отечественных черноморских курортах было как минимум на 10% меньше обычного. Помимо туристов, едущих отдыхать за собственные деньги, местные здравницы недосчитались и льготников.

По словам президента Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя и руководителя группы компаний «Кандагар» Бориса Зелинского, из-за резкого уменьшения государственного финансирования санатории потеряли клиентов, отдых которых оплачивался из фондов социального страхования. Нынешним летом их приехало вчетверо меньше обычного. «Некоторые отели, ранее загружавшие 50–100% номеров за счет таких курортников, вообще пустовали», — рассказывает он.

Жители полуострова пострадали от собственной жадности, пишет «Деловая столица». Местные отельеры повысили цены на 15–20%. В то время как, «основную массу гостей составляли небогатые туристы, которые экономили, на чем только можно», — отмечает Иван Коваленко. Если в прошлом году недельный бюджет среднестатистического приезжего составлял 3 тыс. грн., то в этом он сократился до 2 тыс. грн., несмотря на то, что практически все составляющие отдыха существенно подорожали.

Если в прошлом году в Крыму отдыхало «дикарями» 3,95 млн. чел., то в этом — почти 4,6 млн., — отмечают в профильном министерстве. Понятно, что такие туристы предпочитают наиболее дешевые варианты размещения в частном секторе стоимостью не более 200 грн. с человека в сутки. Поэтому меньший спад спроса ощутили курорты Восточного и Западного Крыма, где жилье традиционно дешевле, чем на ЮБК. Кроме того, выросло число тех, кто останавливался в автомобильных кемпингах на побережье, а также пеших туристов, ночующих в палатках.

Но еще больше, чем на проживании, курортники экономили на питании и развлечениях. «Набережные Ялты и Алушты заполонили отдыхающие с двухлитровыми бутылками пива и купленным в супермаркете «сухим пайком», — сетует Иван Коваленко. Эксперт связывает провальный сезон со значительным сокращением туристического потока и плохой погодой. «По сути, настоящее крымское лето длилось лишь две недели. Поэтому ряд сезонных розничных торговых точек и кафе так и не открылись», — говорит он.

Согласно исследованиям, проведенным по заказу Министерства туризма и курортов АРК, более 40% приезжих не заметили каких-либо изменений в лучшую сторону в плане крымского сервиса. Прибрежная полоса во многих населенных пунктах не чистилась уже несколько лет, тем не менее за доступ к морю отдыхающим нередко приходится платить. Из порядка 600 крымских пляжей бесплатными в этом сезоне официально были лишь 200 (накануне сезона профильное ведомство запретило взимать плату за вход на муниципальные пляжи), но на практике таковых оказалось еще меньше. Входной билет стоил 20–50 грн., но никакого сервиса, а часто даже приемлемых условий для отдыха туристам за эти деньги не предлагали.

Одной из главных проблем полуострова является пресловутое «крымское хамство». Даже владельцам фешенебельных отелей, номер в которых стоит несколько тысяч гривень в сутки, пока не удалось изменить менталитет обслуживающего персонала, который по-прежнему не отличается особой расторопностью и тем более вежливостью. Экономический кризис только усугубил эту проблему, поскольку многие отельеры урезали оклады обслуге и сократили бюджеты на ее обучение. Итоги подобной экономии налицо. Согласно данным исследований, проведенных компанией Ukrainian Social Research Group, более половины опрошенных туристов остались недовольными соотношением цены и качества отдыха, отметив, что стоимость отдыха в Крыму явно завышена. Больше всего курортников раздражали грязь в общественных местах и на пляжах, плохое медицинское и транспортное обслуживание. Для 10% опрошенных этот сезон стал «последней каплей» — они заявили, что больше не приедут на полуостров. Уже в следующем году крымчане могут потерять гораздо больше курортников. Ведь группа «колеблющихся», которые пока не решили, стоит ли тратить отпуск на Крым, достигает 40%.